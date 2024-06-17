"Почему так поздно?" - Белоруска окончила школу в 28 лет. У людей возникли вопросы

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Опубликовано: 17.06.2024 21:00 , Обновлено: 17.06.2024

Белоруска опубликовала в TikTok видео, в котором рассказала, что окончила среднюю школу в 28 лет, и пояснила, почему так вышло. А многие комментаторы все равно не поняли.

“Мне 28 лет, и я сегодня закончила 11-й класс средней школы. Я училась в вечерней школе, программа которой растянута на три года, то есть 10-й, 11-й и 12-й классы”, - пояснила автор ролика.

И поделилась планами на будущее: собирается поступать в университет для получения высшего образования. “Сегодня я горжусь собой, так как для многих это страшный сон - вернуться обратно в школу. А я это сделала”, - отметила белоруска.

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Поясним, что в Беларуси действительно есть так называемые вечерние классы, где взрослые, которые получили только базовое образование (9 классов), могут при желании получить общее среднее образование (11 классов). Можно обучаться как очно, так и заочно.

Как и в обычной школе, учебный процесс в вечерних классах разделен на четверти. Однако, как в вузах, там сдают зачеты в качестве промежуточной аттестации.

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“Почему ты так поздно закончила школу?” - не поняла в комментариях одна пользовательница TikTok.

“Спасибо, пойду маме покажу, что со мной не все так плохо”, - пошутила другая.

“Где 10 лет потеряли?” - спросила третья.

Кстати, в одном из комментариев белоруска также рассказала, что после 9-го класса поступила в колледж, “но потом бросила”, а срок восстановления уже прошел.

Кто-то же интересовался, почему автор не поступила заново в колледж, чтобы получить вдобавок какую-либо специальность. Однако белоруска не ответила.

К слову, в Беларуси скоро начнется вступительная кампания в вузы. Ранее Telegraf.news рассказывал, когда нести документы, а когда пройдут внутренние экзамены и зачисление.

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