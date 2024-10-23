Почему собаки нюхают между ног у людей? Эксперты назвали вескую причину

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Опубликовано: 23.10.2024 12:48 , Обновлено: 23.10.2024

Собаки — удивительные создания, обладающие уникальными способностями. Однако некоторые особенности их поведения часто ставят нас в недоумение. Одной из таких является привычка нюхать промежности людей. Для многих это может показаться странным или даже неприятным, но на самом деле за этим скрываются важные инстинкты и сигналы. Вот что говорят эксперты.

Вопрос, почему собаки нюхают промежность людей, возник у одного из пользователей Reddit. И это побудило других любопытных искать объяснения тому, почему их пушистые друзья, похоже, не способны держать свой нос при себе.

Так, владелец питомца написал: «У моей собаки серьезная одержимость запахом промежности, будь то ее близкие, наши друзья или совершенно незнакомые люди».

И добавил: “Мы безуспешно пытаемся исправить это поведение… Любая помощь будет признательна».

Другой читатель также рассказал: «Мой щенок породы дог - засовывает морду в промежность почти каждому, кто приходит его погладить. Это становится неловко, когда появляются летние платья! Я предупреждаю людей и держу его на поводке, но они всегда хотят погладить этого коня».

Однако, по мнению Американского клуба собаководства, попытки обуздать инстинктивный нюх собаки могут быть ошибочными, поскольку их обоняние - это всего лишь упражнение по сбору информации о людях, с которыми они сталкиваются.

В заявлении клуба сказано: «Собаки плохо ориентируются в мире человеческих границ, особенно когда речь идет об использовании их носа. Они часто приветствуют новую собаку быстрым обнюхиванием задней части тела, и это часто распространяется на то, как они приветствуют нового человека. Собаки, не задумываясь, суют нос в промежность человека».

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У собак в носу находится 300 миллионов обонятельных сенсоров, что делает их обоняние в 10 000 раз более мощным, чем у людей, у которых их всего шесть миллионов. По мнению экспертов: «Все дело в потовых железах, точнее, в апокриновых железах».

Эти железы выделяют феромоны, которые передают множество информации, включая возраст, пол, настроение и репродуктивный статус.

У собак апокриновые железы расположены по всему телу, но наибольшая их концентрация - в области гениталий и ануса, что объясняет, почему они часто обнюхивают зад других собак. Кроме того, кобели и такие породы, как бладхаунды, бассет-хаунды и бигли, более склонны обнюхивать людей и гостей.

Эксперты отметили: «Некоторые человеческие промежности чаще привлекают любопытный нос собаки. Собаки могут обнюхивать промежность, если у вас недавно был половой акт или вы родили, или если у вас менструация. Такие люди выделяют больше феромонов».

Как реагировать?

Хотя вам может быть и неловко, что ваша собака нюхает провежность, стоит помнить, что это естественное поведение, обусловленное ее инстинктами и потребностью в общении. Лучше не наказывать питомца за такое поведение, а можно аккуратно отвлечь ее и перенаправить внимание на что-нибудь другое, например, на игрушку или лакомство.

Понимание такого поведения позволяет нам лучше понять наших четвероногих друзей и принять их естественные инстинкты.

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