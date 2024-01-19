Почему снег вокруг дерева тает быстрее? Лесники объяснили феномен

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Опубликовано: 19.01.2024 11:57 , Обновлено: 19.01.2024

Во время зимней прогулки по лесу можно заменить, что снег растаял только вокруг деревьев и возле них появились бесснежные лунки. Почему так происходит? На этот вопрос ответили специалисты лесных хозяйств.

На самом деле, объяснение короткое и очень простое. По словам экспертов польской службы «Государственные леса», сам ствол дерева поглощает до 80 процентов солнечного излучения. Из-за этого он сильно нагревается и, соответственно, снег вокруг него тает гораздо быстрее.

Интересно, что свежевыпавший снег поглощает только 5 процентов солнечных лучей. Остальные он отражает и поэтому не нагревается. Это явление называется альбедо и означает способность поверхности отражать солнечный свет.

Снег обладает одним из самых высоких альбедо среди естественных поверхностей Земли. То есть он способен отражать большую часть падающего на него солнечного света.

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Альбедо (от лат. albus «белый») — характеристика диффузной отражательной способности поверхности. Истинное или плоское альбедо — коэффициент диффузного отражения, то есть отношение светового потока, рассеянного плоским элементом поверхности во всех направлениях, к потоку, падающему на этот элемент. Обычно определяется с помощью специального фотометрического прибора — альбедометра.

В случае освещения и наблюдения, нормальных к поверхности, истинное альбедо называют нормальным. Нормальное альбедо чистого снега составляет ~0,9, древесного угля ~0,04.

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