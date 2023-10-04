"ПОЧЕМУ ОНА В ВОДЕ???" — В Сети завирусилось видео, как в Пинске тракторы убирают клюкву

🎥 Видео

Опубликовано: 04.10.2023 14:43 , Обновлено: 04.10.2023

В TikTok опубликовали видео, как белорусские тракторы прямо в воде убирают где-то в Пинске (или под Пинском) клюкву. Менее чем за сутки оно набрало 300 тыс. просмотров, 5 тыс. лайков и сотню комментариев.

Ролик показали в аккаунте издания “Пінскі веснік”.

“В ОАО “Полесские журавины” активно идет уборка клюквы. Собранная здесь клюква делится на классы “А” и “Б”, в зависимости от того, каким методом осуществлялась уборка: мокрым или сухим”, — отметили там.

[link href=“https://www.tiktok.com/@pinskivestnik?refer=embed” title=“@pinskivestnik” target=“_blank” rel=“noopener”] @pinskivestnik [/link] Такого вы ещё не видели!!! Уборка клюквы!!! В ОАО “Полесские журавины” активно идёт уборка клюквы. Предприятие является одним из самых крупных в Европе, занимающимся выращиванием клюквы. Общая площадь, которой составляет 82 га. Собранная здесь клюква делится на классы “А” и “Б”, в зависимости от того, каким методом осуществлялась уборка: мокрым или сухим. Собранные ягоды идут на экспорт в Российскую Федерацию. [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%B2%D1%8B?refer=embed” title=“уборкаклюквы” target=“_blank” rel=“noopener”] #уборкаклюквы [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%B2%D0%B0?refer=embed” title=“клюква” target=“_blank” rel=“noopener”] #клюква [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA?refer=embed” title=“пинск” target=“_blank” rel=“noopener”] #пинск [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%F0%9F%87%A7%F0%9F%87%BE?refer=embed” title=“беларусь??” target=“_blank” rel=“noopener”] #беларусь?? [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA?refer=embed” title=“пинскийвестник” target=“_blank” rel=“noopener”] #пинскийвестник [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0?refer=embed” title=“новостигорода” target=“_blank” rel=“noopener”] #новостигорода [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD?refer=embed” title=“пинскийрайон” target=“_blank” rel=“noopener”] #пинскийрайон [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7285725929658698502?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - Пинский Вестник” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Пинский Вестник [/link]

Многих пользователей удивил такой метод сборки клюквы.

“ПРОШУ ВАС, ОБЪЯСНИТЕ МНЕ, ПОЧЕМУ ОНА В ВОДЕ??? ?», — самый залайканый комментарий.

Дело в том, что на видео показали уборку клюквы мокрым способом. Ягоды на участках (которые называются чеки) затапливают водой (обычно на 30–40 сантиметров выше растений), затем техника идет по участку и мотовилом отрывает ягоду с плодоножки.

“Благодаря тому, что клюква крупноплодная полая внутри, она всплывает, а затем ее с помощью специальных приспособлений (бонов) работники стягивают к месту, где установлен транспортер. По нему она подается на прицеп, после чего доставляется на сортировочный пункт, где проходит дополнительную очистку”, — писало ранее про этот метод sb.by.

Также в комментариях попросили публиковать “больше подобных видео”. «А то люди живут в Беларуси и не видят ничего подобного!”, — написала одно из пользовательниц.

«Офигеть, я никогда такого не видела, знала что в лесу собирали раньше ее ?», — поделилась другая.

«Такая крупная, красивая», — похвалил третий человек.

Ранее Телеграф писал, что в TikTok завирусился ролик с белорусской свадьбы в Поставах. Всего лишь за два дня видео успело набрать более 14,7 млн просмотров. Люди со всех уголков нашей планеты оставляли комментарии и делились роликом в сообщениях.

«У них и лица такие!..» – Ролик в TikTok со свадьбы в Поставах собрал 14 млн просмотров