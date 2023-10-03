"У них и лица такие!.." – Ролик в TikTok со свадьбы в Поставах собрал 14 млн просмотров

🎥 Видео

Опубликовано: 03.10.2023 13:03 , Обновлено: 03.10.2023

Ролик с белорусской свадьбы в Поставах завирусился в популярной сети TikTok. Всего лишь за два дня видео успело набрать более 14,7 млн просмотров. Люди со всех уголков нашей планеты оставляли комментарии и делились роликом в сообщениях.

На первый взгляд на видео ничего необычного не происходит. Зрители видят свадьбу, где регистратор произносит всеми известную речь, молодожены внимательно это слушают. Однако на фоне этого в кадре появляются друзья жениха, которые как раз и «взорвали» интернет своим забавным видом и насмешили так много людей. Комичности ситуации добавляет и надпись на самом ролике: «Жених: хотя бы в загсе выглядите нормально. Друзья:…».

[link href=“https://www.tiktok.com/@kozz_di?refer=embed” title=“@kozz_di” target=“_blank” rel=“noopener”] @kozz_di [/link][link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7284619405106612997?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - Диана” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Диана [/link]

Комментаторы не заставили ждать и добавили видео больше шарма своими шутками насчет действия на свадьбе.

«Не поняла…все по классике, какие вопросы?», – спросила первая девушка.

«Парень с красным галстуком [свидетель] слегка выделяется? или вы о чем?», – поддержал эту тему второй комментатор.

«Как регистратор только держится?», – с этим комментарием согласились более 87 тыс. человек, поддержав его лайком.

«Сразу видно, где друзья, а где лучшие друзья», – написал еще один пользователь сети.

«Если такого не будет на моей свадьбе, не вижу смысла жениться», – добавил пятый.

Одна из девушек даже поинтересовалась, возможно ли пригласить этих друзей к себе на мероприятие: «А без росписи выезд ваших друзей возможен?».

Многие люди поблагодарили авторов за такой заряд позитива, который ощущался даже через экраны мобильных устройств.

«У них и лица такие смешные! ой молодцы ребята! подняли настроение», – отметила первая.

«Самые классные, креативные, интересные, с юмором – Ваши друзья. Респект. А остальным позитива и смеха, не держите в себе», – поделился эмоциями второй комментатор.

Напоследок один из пользователей TikTok в шуточной форме написал: «Подружки невесты подкачали)) Или к концу застолья они “наверстают” и порадуют гостей яркими образами?».