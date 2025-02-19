Почему нельзя мыть пол тёплой водой? Вот как это может повредить поверхность

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 19.02.2025 17:37 , Обновлено: 19.02.2025

Пожалуй, многие из нас при уборке квартиры привыкли мыть пол тёплой или даже горячей водой. Однако, как показывает практика, зачастую это совершенно бесполезно. И тому есть логичное объяснение. Журналисты Telegraf.news подробно изучили бытовую тему и готовы рассказать, как отмыть поверхность качественнее всего.

Оказывается, современные чистящие средства для полов предусматривают использование именно холодной или тёплой (но никак не горячей) воды. Дело в том, что при неправильном их использовании мытьё будет абсолютно бесполезным и даже может повредить то или иное покрытие.

Если взглянуть на этикетку, на которую, давайте признаемся, мало кто обращает внимание, там сказано: средство следует смешать с холодной или тёплой водой. Причина кроется в специальном составе, ингредиенты которого итак хорошо растворяются в прохладной жидкости.

С другой стороны, если смешать средство с горячей водой, такие вещества, как спирт, которые отвечают за дезинфекцию и очистку, могут, наоборот, улетучиться. Кстати, тоже самое относится и к органическим чистящим средствам или уксусу и лимону, растворённым в воде.

Однако в таком случае снижается не только сама эффективность уборки. Поскольку горячая вода меняет характер моющего состава, на полу легко могут образоваться полосы, которые снова придётся полировать и полировать.

Исключение из правил

Однако бывают моменты, когда предварительная “тёплая” уборка всё же не повредит. Дело в том, что жир лучше растворяется с помощью тёплой воды и небольшого количества мыла. В случае, если вы, например, обнаружите рядом с плитой пятно, на котором видны брызги жира, стоит заранее смыть его именно таким составом. Однако после этого всё равно нужно смешать чистящее средство с холодной водой и продолжить уборку.

Как вымыть пол на 10 из 10?

Для идеальной уборки пола нужно сделать вот что. Во-первых, очистите поверхность — уберите все стулья, столы и по возможности другую мебель. Затем не забудьте про пылесос — он поможет избавиться от крупного мусора, который доставит неудобства при мытье.

Далее смешайте чистящее средство для мытья полов с водой. При этом обратите внимание на информацию производителя, которая указывает не только правильную температуру воды, но и дозировку (не надо сыпать или вливать на глаз). Затем почистите пол шваброй, после чего протрите его мягкой тканью. Готово!

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