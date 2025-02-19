Почему нельзя мыть пол тёплой водой? Вот как это может повредить поверхность
Пожалуй, многие из нас при уборке квартиры привыкли мыть пол тёплой или даже горячей водой. Однако, как показывает практика, зачастую это совершенно бесполезно. И тому есть логичное объяснение. Журналисты Telegraf.news подробно изучили бытовую тему и готовы рассказать, как отмыть поверхность качественнее всего.
Оказывается, современные чистящие средства для полов предусматривают использование именно холодной или тёплой (но никак не горячей) воды. Дело в том, что при неправильном их использовании мытьё будет абсолютно бесполезным и даже может повредить то или иное покрытие.
Если взглянуть на этикетку, на которую, давайте признаемся, мало кто обращает внимание, там сказано: средство следует смешать с холодной или тёплой водой. Причина кроется в специальном составе, ингредиенты которого итак хорошо растворяются в прохладной жидкости.
С другой стороны, если смешать средство с горячей водой, такие вещества, как спирт, которые отвечают за дезинфекцию и очистку, могут, наоборот, улетучиться. Кстати, тоже самое относится и к органическим чистящим средствам или уксусу и лимону, растворённым в воде.
Однако в таком случае снижается не только сама эффективность уборки. Поскольку горячая вода меняет характер моющего состава, на полу легко могут образоваться полосы, которые снова придётся полировать и полировать.
Исключение из правил
Однако бывают моменты, когда предварительная “тёплая” уборка всё же не повредит. Дело в том, что жир лучше растворяется с помощью тёплой воды и небольшого количества мыла. В случае, если вы, например, обнаружите рядом с плитой пятно, на котором видны брызги жира, стоит заранее смыть его именно таким составом. Однако после этого всё равно нужно смешать чистящее средство с холодной водой и продолжить уборку.
Как вымыть пол на 10 из 10?
Для идеальной уборки пола нужно сделать вот что. Во-первых, очистите поверхность — уберите все стулья, столы и по возможности другую мебель. Затем не забудьте про пылесос — он поможет избавиться от крупного мусора, который доставит неудобства при мытье.
Далее смешайте чистящее средство для мытья полов с водой. При этом обратите внимание на информацию производителя, которая указывает не только правильную температуру воды, но и дозировку (не надо сыпать или вливать на глаз). Затем почистите пол шваброй, после чего протрите его мягкой тканью. Готово!
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