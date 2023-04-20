Почему кот облизывает вас, а потом внезапно кусает? Вот что он хочет этим сказать

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Опубликовано: 20.04.2023 07:35 , Обновлено: 19.04.2023

Многие кошачьи повадки вызывают удивление. Например, когда кошка или кот лижет руку хозяина, а затем неожиданно сразу же вонзает в нее зубы. Что пытается таким образом сказать животное? Это значит, что вы ему нравитесь или наоборот? На эти вопросы есть несколько ответов.

«Я люблю тебя!»

Первое объяснение такому поведению питомца — самое позитивное: таким образом кошка показывает вам свою любовь. Вылизывание и покусывание означает: я тебя люблю.

Но это так при одном условии: если укусы не слишком сильные, то есть, питомец зубами не причиняет сильной боли.

Если кошка расслаблена, не проявляет признаков стресса или перевозбуждения — все в порядке.

«Позвольте мне вас… помыть»

Вылизывание и кусание может также происходить, когда кот решает, что вам нужно… принять душ. Как мы все знаем, мурлыки сами чистят свою шерсть, поэтому вылизывание острым языком для них не только естественно, но и — разумеется — безболезненно.

Дружелюбные кошки часто вылизывают друг друга. Такое поведение укрепляет связь между особями. Поэтому неудивительно, что кошка может передавать его человеку, ухаживающему за ней. Она делает это по доброте душевной.

При уходе за шерстью иногда приходится использовать зубы. С их помощью кошка избавляется от мелких запутанных волосков, грязи и даже паразитов.

«Не трогай меня!»

Еще одна причина — перевозбуждение. Например, вы гладите кошку и вдруг — цап! Она хватает вас за руку с диким блеском в глазах. Укус иногда бывает болезненным.

Кожа кошки очень нежная. Интенсивные прикосновения, поглаживания широким жестом от головы до хвоста вызывают у нее сильные раздражения. Большинство кошек могут выдержать такой “массаж” лишь некоторое время. Затем они начинают подавать знаки нетерпения.

Если вы не обращаете на них внимания, кошка дает нам понять, что с нее хватит. Обычно достаточно одного укуса, но иногда в ход идут и когти. Чтобы предотвратить подобный сюрприз, внимательно следите за языком тела вашей кошки.

Если кошка становится беспокойной, когда вы ее гладите, отводит уши назад, нервно виляет хвостом, поворачивается за вашей рукой — это значит, что через мгновение она достигнет точки кипения и нападет. Если вовремя осознать ситуацию и убрать руку — все, скорее всего, обойдется.