«По ребенку в каждой стране» — Мужчина решил стать отцом 100 детей в 32 года. Как объяснил?

🎤 Мнение

Опубликовано: 17.01.2025 16:30 , Обновлено: 17.01.2025

В свои 32 года Кайл Горди из Калифорнии, США, заслужил звание самого плодовитого донора спермы в мире и в 2025 году намерен стать отцом 100 детей. Это рекорд, который на данный момент побили только трое мужчин на планете. Кайл уже является биологическим папой 87 малышей по всему миру и не планирует прекращать сдавать биоматериал. Что движет американцем и зачем ему это надо?

Старшему ребенку донора 10 лет.

«Это прекрасно — быть отцом стольких детей, — сказал Кайл. - Мне нравится, что я помог всем этим женщинам создать семьи, когда они думали, что это невозможно. Но я еще далек от того, чтобы оказать значительное влияние на население мира в целом. Для этого я только начинаю».

В данном видео Кайл рассказал о том, что его деятельность “носит благотворительный характер”. По словам мужчины, вся эта история больше о том, “как много женщин по всему миру хотят иметь детей, он просто делает их счастливыми”.

https://www.tiktok.com/@newstalkfm/video/7460184780794072353

Кайл, у которого более 3 тыс. подписчиков в Instagram, предлагает свои услуги абсолютно бесплатно на сайте Be Pregnant Now. Он приглашает всех заинтересованных лиц связаться с ним. В настоящее время, как передает Mirror, у него на подходе 14 детей в Англии, Шотландии, Швеции и Норвегии.

Что касается личной жизни Кайла, то он пока не остепенился. Мужчина летает по всему миру для своих донорских встреч. Раскрывая планы на будущее, он сказал:

«У меня запланировано несколько поездок по всему миру в этом году. Я общаюсь с женщинами в Японии и Ирландии — в обеих странах у меня еще нет детей. Я бы сбавил темп ради нужного человека и не отказался от ирландской жены. С удовольствием бы обосновался там, так как мне очень нравится эта страна, и я бывал там много раз. Мама одного из моих детей из Дублина. Так что, по крайней мере, я знаю, что у меня там уже есть родственники”.

Донор спермы добавил: «Я думаю, что продолжу рожать детей до тех пор, пока женщины не перестанут нуждаться во мне»

Кайл рассказал, что много путешествует по миру и похвастался своим международным влиянием:

«Я помог людям зачать ребенка по всему миру, что большинство людей посчитают невероятным. Мне еще предстоит завести детей в Японии, Ирландии и Корее, поскольку я пока не смог приехать в эти страны специально для сдачи крови. Может быть, 2025 год станет тем годом, когда я это сделаю. Кто знает? Возможно, к 2026 году у меня будет по ребенку в каждой стране».

Ранее Телеграф писал про основателя социальной сети “ВКонтакте” и мессенджера Telegram Павла Дурова, который признался, что является биологическим отцом более 100 детей в 12 странах мира. По словам миллиардера, 15 лет назад его друг обратился к нему с просьбой стать донором спермы, поскольку у них с женой не получалось завести ребенка. Поначалу Дуров воспринял это как шутку, однако впоследствии задумался о предложении всерьез.

«Я горжусь этим» — Основатель Telegram признался, что у него больше 100 биологических детей