"Плачу от вида прекрасного малыша" — Белый верблюжонок из Молодечно собрал более миллиона просмотров

🎥 Видео

Опубликовано: 01.04.2024 14:45 , Обновлено: 01.04.2024

На усадьбе под Молодечно родился белый верблюжонок, видео с которым собрали более миллиона просмотров. Окрас столь необычного цвета — редкость, а вот сам малыш породы абота.

“Такое мило чудо появилось 29 марта в Беларуси, очень переживаем за него, поэтому дежурим круглосуточно, помогаем встать, попить молоко, и от мамы охраняем”, — рассказала под видеороликом хозяйка усадьбы.

Малыш уже успел полюбиться белорусам: только под одним из видео мы нашли более 1700 восторженных комментариев. А вот имя верблюжонку пока не дали. Хозяйка пояснила, что есть такое суеверие — не давать кличку животному на протяжении первых пяти суток.

“Время 4:50 утра, Казахстан. Почему-то плачу от вида прекрасного малыша! А у меня родились вчера 6 котят. И это тоже хорошо. Пусть все растут здоровыми!” — написала под видео одна из пользовательниц.

“Папа Боня, мама Шиша, это белое чудо можно назвать БульбаШ”, — предложила одна из девушек.

“Замечательные люди, замечательные животные, вот где живёт счастье…” — поделилась ещё одна неравнодушная белоруска.

Ранее Telegraf.news писал, что в Минске в отель “Европа” пообещали заселить белоснежную полярную сову. Директор гостиницы Дмитрий Куприянюк рассказал, что после того как птице заведут паспорт и проведут ветконтроль, ее зарегистрируют на постоянное место жительства в отеле. По его словам, для птицы подготовили клетку, которая соответствует «международным стандартам», а отель заключил соглашение с минским зоопарком, чтобы учесть все нюансы ее содержания и питания.

В минской гостинице решили поселить полярную сову. Зачем?