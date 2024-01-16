Петух прожил 18 месяцев после того, как ему отрезали голову. Это как?

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Опубликовано: 16.01.2024 09:46 , Обновлено: 16.01.2024

В американском штате Колорадо произошел необычный инцидент — фермер отрубил петуху голову, однако тот, к удивлению многих, не умер. Птица прожила с одним туловищем еще 18 месяцев и только потом только умерла странной смертью. Как так произошло?

История произошла еще в сентябре 1945 года. О странном случае вспомнило издание Daily Star.

[info_b]Осторожно, в материале есть фотография петуха без головы.[/info_b]

Однажды Ллойд Олсен с женой Кларой обезглавили 50 цыплят на своей ферме в Колорадо. Но внезапно они обнаружили, что одна из птиц все еще жива и брыкается.

Они очень удивились и положили безголового петуха на ночь в коробку из-под яблок. Супруги думали, что со временем птица умрет. Однако, “эта чертова тварь была жива” — так описал ситуацию правнук фермеров Трой Уотерс.

По его словам, его скоро все узнали о необычном петухе. Позже фермеров нашел промоутер по имени Хоуп Уэйд, который посоветовал сделать с птицей шоу и быстро заработать деньги.

Сначала они посетили Солт-Лейк-Сити и Университет Юты, где петуха подвергли целой серии испытаний. Предположительно, специалисты отрубали головы другим цыплятам, чтобы посмотреть на результат.

Затем историю петуха (его прозвали Чудо-Майк) рассказали в журнале Life Magazine. Позже семья совершила с животным турне по США.

Однако, в 1947 году петух умер. Но не из-за того, что был без головы. А потому, что… подавился едой, которую фермеры вставляли ему прямо в горло.

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