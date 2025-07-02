Переместите одну цифру, чтобы получилось правильно. Дети справляются за считанные секунды, а вы?
Математика — это не только формулы и вычисления, но и задачки, где требуется нестандартное мышление. В этой головоломке нужно лишь немного «подвигать» цифры, чтобы получить верный результат. Как минимум, она заставит работать ваш мозг на максимум. Говорят, что дети щелкают эту задачу как орешки. А вы справитесь?
Зачем решать математические загадки?
Согласно мнению специалистов, регулярное решение логических и числовых задач благотворно влияет на умственную деятельность. По словам психологов , такие упражнения:
- развивают логическое мышление,
- улучшают концентрацию,
- способствуют терпению и настойчивости,
- делают мышление более гибким.
При этом, как утверждают сами любители головоломок, подобные задачи — не только «тренажёр для ума», но и источник удовольствия. Впрочем, удовольствие особенно велико, когда удаётся найти правильное решение.
В чем суть задачи?
Итак, перед нами начальное выражение: 3 - 81 = 23
Очевидно, оно неверно. Фактически:
3 - 81 = -78
Ваша задача — сделать ее верной, изменив расположение только одной цифры.
Как решить задачу с перемещением
[scryt_b title=“Чтобы увидеть ответ, нажмите здесь”]
Начнём размышлять. Попробуем передвинуть «8». Получаем:
- 83 - 1 = 23
- 38 - 1 = 23
- 233 - 1 = 238э
Однако, как видим, ни одно из получившихся выражений не является математически корректным.
Теперь перейдём к единице. Попробуем:
- 13 - 8 = 23
Результат неверный.
Но вот следующий вариант:
31 - 8 = 23
И это уже правильный ответ!
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Ранее Telegraf.news писал, что журналист из Сингапура Кеннет Конг опубликовал на Facebook головоломку, которую нашел в тесте своего сына. По его словам, он столкнулся с серьезными сложностями при попытке ее решить и попросил помощи у пользователей соцсетей. Однако, как оказалось, немногие смогли дать правильный ответ.
Эта головоломка для 11-летних произвела сенсацию во всем мире. Мало кто может ее решить