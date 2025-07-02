Переместите одну цифру, чтобы получилось правильно. Дети справляются за считанные секунды, а вы?

Опубликовано: 02.07.2025 17:16 , Обновлено: 02.07.2025

Математика — это не только формулы и вычисления, но и задачки, где требуется нестандартное мышление. В этой головоломке нужно лишь немного «подвигать» цифры, чтобы получить верный результат. Как минимум, она заставит работать ваш мозг на максимум. Говорят, что дети щелкают эту задачу как орешки. А вы справитесь?

Зачем решать математические загадки?

Согласно мнению специалистов, регулярное решение логических и числовых задач благотворно влияет на умственную деятельность. По словам психологов , такие упражнения:

развивают логическое мышление,

улучшают концентрацию,

способствуют терпению и настойчивости,

делают мышление более гибким.

При этом, как утверждают сами любители головоломок, подобные задачи — не только «тренажёр для ума», но и источник удовольствия. Впрочем, удовольствие особенно велико, когда удаётся найти правильное решение.

В чем суть задачи?

Итак, перед нами начальное выражение: 3 - 81 = 23

Очевидно, оно неверно. Фактически:

3 - 81 = -78

Ваша задача — сделать ее верной, изменив расположение только одной цифры.

Как решить задачу с перемещением

[scryt_b title=“Чтобы увидеть ответ, нажмите здесь”]

Начнём размышлять. Попробуем передвинуть «8». Получаем:

83 - 1 = 23

38 - 1 = 23

233 - 1 = 238э

Однако, как видим, ни одно из получившихся выражений не является математически корректным.

Теперь перейдём к единице. Попробуем:

13 - 8 = 23

Результат неверный.

Но вот следующий вариант:

31 - 8 = 23

И это уже правильный ответ!

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Ранее Telegraf.news писал, что журналист из Сингапура Кеннет Конг опубликовал на Facebook головоломку, которую нашел в тесте своего сына. По его словам, он столкнулся с серьезными сложностями при попытке ее решить и попросил помощи у пользователей соцсетей. Однако, как оказалось, немногие смогли дать правильный ответ.

Эта головоломка для 11-летних произвела сенсацию во всем мире. Мало кто может ее решить