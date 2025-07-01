Эта головоломка для 11-летних произвела сенсацию во всем мире. Мало кто может ее решить

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Опубликовано: 01.07.2025 14:03 , Обновлено: 01.07.2025

Журналист из Сингапура Кеннет Конг опубликовал на Facebook головоломку, которую нашел в тесте своего сына. По его словам, он столкнулся с серьезными сложностями при попытке ее решить и попросил помощи у пользователей соцсетей. Однако, как оказалось, немногие смогли дать правильный ответ.

Эта задача несколько лет назад стала вирусной во всем мире, но до сих пор вызывает споры. При этом внимание привлекает не только ее сложность, но и целевая аудитория – дети 11 лет . Именно таким школьникам в Сингапуре предложили эту головоломку.

В чем суть задачи?

Мальчики Альберт и Бернард только что подружились с Шерил и теперь хотят узнать, когда у нее день рождения. Их новая подруга дала им список из десяти возможных дат:

15 мая, 16 мая, 19 мая,

17 июня, 18 июня,

14 июля, 16 июля,

14 августа, 15 августа, 17 августа.

Затем она сообщила Альберту месяц, а Бернарду – день своего рождения.

После этого Альберт сказал: «Я не знаю, когда день рождения Шерил, но я знаю, что Бернард тоже не знает».

Тем временем Бернард сказал: «Сначала я не знал, когда день рождения Шерил, но теперь знаю».

И затем Альберт добавил: «Тогда я тоже знаю, когда родилась Шерил».

Вопрос: Когда у Шерил день рождения?

Как найти правильный ответ?

Чтобы разгадать тайну дня рождения Шерил, необходимо внимательно проанализировать предложения, произнесенные мальчиками.

Альберт: Я не знаю, когда у Шерил день рождения, но я знаю, что Бернард тоже не знает.

Из этого предложения у нас уже есть первая необходимая информация. Так, Альберт уверен, что Бернард не знает дату рождения. Почему он так убежден? Видимо, потому что в месяце Альберта нет уникальных чисел (которые больше не повторяются), по которым Бернард сразу бы догадался, когда родилась Шерил. Смотрим, что уникальных чисел в задаче только два — 18-е и 19-е. Исключаем их.

И заодно исключаем май и июнь , иначе Альберт тогда не был бы так уверен, что Бернард не знает день рождения Шерил.

То есть, нам остаются только все даты в июле и августе, из которых можно выбирать. Далее обратим внимание на еще один намек исходит из фразы Бернард

Бернард: Сначала я не знал, когда у Шерил день рождения, но теперь знаю.

Мы видим, что из слова Альберта Бернард тоже понял, что Шерил не назвала ни май, ни июль. И так как Бернард заявил, что теперь знает дату, можно сделать вывод, что это не 14 июля и не 14 августа, так как эти числа повторяются.

Таким образом, нам остается выбирать из следующих дат: 16 июля, 15 августа и 17 августа. Еще одна подсказка содержится в последней фразе Альберта.

Альберт: Тогда я тоже знаю день рождения Шерил.

Альберт уже догадался, что Бернард не мог получить 14-е, потому что он все равно не знал бы, о каком месяце идет речь. Это значит, что у нас осталось только три возможные даты. Из его заявления мы заключаем, что это не может быть август, потому что тогда у Альберта все равно было бы две даты на выбор. Между тем мальчик утверждает, что он уже знает, о какой дате идет речь.

И так как в июле у нас есть только одна дата на выбор, то верный ответ — 16 июля. Именно в этот день и родилась Шерил.

Ранее Telegraf.news писал, что решение различных головоломок — отличная тренировка для ума. По словам экспертов, такие упражнения полезны «серому веществу» (основной ткани мозга) и должны выполняться регулярно. Один из лучших способов — решать математические задачи. Например, попробуйте справиться с примером, вызвавшим бурные споры в сети.

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