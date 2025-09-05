Переместите 3 спички, чтобы получилось 11 квадратов. У вас есть минута
Мы подготовили для вас логическую головоломку со спичками. В тексте есть изображение фигуры, составленной из спичек. Просто переместите три спички, чтобы получилось 11 квадратов. Справитесь за 1 минуту?
На рисунке изображена фигура из спичек. Задача проста: переложите три спички так, чтобы получилось 11 квадратов.
Готовы? Засекайте время и начинайте.
Ниже мы показали решение этой головоломки.
Правильный ответ
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Всё, на самом деле, просто. Просто возьмите три спички сверху и переместите их вниз прямоугольника. Получится 11 квадратов.
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Ранее Telegraf.news писал, что головоломки со спичками пользуются огромной популярностью у пользователей интернета. Эта тоже вряд ли оставит любителей загадок равнодушными. Как сделать три квадрата из четырех, если вы можете передвигать только три спички? Проверьте, сможете ли вы справиться с этой задачей.
Как сделать три квадрата из четырех? Можно переместить только три спички