Переместите 3 спички, чтобы получилось 11 квадратов. У вас есть минута

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Опубликовано: 05.09.2025 13:55 , Обновлено: 05.09.2025

Мы подготовили для вас логическую головоломку со спичками. В тексте есть изображение фигуры, составленной из спичек. Просто переместите три спички, чтобы получилось 11 квадратов. Справитесь за 1 минуту?

На рисунке изображена фигура из спичек. Задача проста: переложите три спички так, чтобы получилось 11 квадратов.

Готовы? Засекайте время и начинайте.

Изображение Telegraf.news

Ниже мы показали решение этой головоломки.

Правильный ответ

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Всё, на самом деле, просто. Просто возьмите три спички сверху и переместите их вниз прямоугольника. Получится 11 квадратов.

Изображение Telegraf.news

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Ранее Telegraf.news писал, что головоломки со спичками пользуются огромной популярностью у пользователей интернета. Эта тоже вряд ли оставит любителей загадок равнодушными. Как сделать три квадрата из четырех, если вы можете передвигать только три спички? Проверьте, сможете ли вы справиться с этой задачей.

Как сделать три квадрата из четырех? Можно переместить только три спички