«Перебор» или «чудо дивное»? Жители частного дома на Минщине превратили свой двор в «сказочное поместье»

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Опубликовано: 17.12.2024 14:27 , Обновлено: 17.12.2024

В Минской области очевидцы заметили то ли "чудо дивное", то ли "перебор". Так, в одном из дворов частного дома жильцы не просто повесили гирлянды, а создали целую праздничную иллюминацию. Тут тебе и светящаяся растяжка "С Новым годом", и символ наступающего — змея с цифрой "2025" на крыше, и ещё много, много всего. Кто-то из пользователей TikTok воспринял такое украшение с позитивом, а кто-то — не очень.

Признаться, масштабы на самом деле впечатляют: подобную иллюминацию чаще всего можно встретить в центре городов, но никак не во дворах обычных белорусов. Кто-то ограничивается украшением одного окошка, кто-то — двух, а тут тебе всё сразу! К слову, дело было в Вилейке, что на Минщине.

“Интересно, сколько он за свет платит?” — написал под роликом кто-то из пользователей TikTok, на что ему тут же ответили: “Он платит, а не Вы. Посмотрите, какая красота” Не нужно считать чужие деньги”. Другие подписчики видеоплатформы, наоборот, посчитали такое украшение “перебором”, однако на них тут же налетели первые и посоветовали “сделать лучше”. А вам нравится?

Ранее Telegraf.news писал, что в соцсетях разлетелось видео “рождественского” Mercedes-Benz Geländewagen, рассекающего по ночным улицам Минска. Его владелец решил придать своему авто праздничный вид и украсил его новогодними гирляндами. Эффектный внедорожник заметили не только другие автомобилисты, но и сотрудники столичной ГАИ.

«Начиналось так красиво» — Минчанин украсил авто новогодними гирляндами. Как отреагировали в ГАИ?