«Начиналось так красиво» - Минчанин украсил авто новогодними гирляндами. Как отреагировали в ГАИ?

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Опубликовано: 28.11.2024 09:10 , Обновлено: 28.11.2024

В соцсетях разлетелось видео "рождественского" Mercedes-Benz Geländewagen, рассекающего по ночным улицам Минска. Его владелец решил придать своему авто праздничный вид и украсил его новогодними гирляндами. Эффектный внедорожник заметили не только другие автомобилисты и интернет-пользователи, но и сотрудники столичной Госавтоинспекции.

Под оригинальным роликом, который выложил в TikTok сам владелец авто под ником ivan_penkrat, люди не скрывали восторга, признаваясь, что такое авто “создаёт настроение новогоднее”. В комментариях устроили настоящую перекличку, называя локации, в которых засветился (причём в буквальном смысле слова) “новогодний гелик”.

Именно это, по словам самого автора ролик, и было его целью - “поднять настроение” окружающим и “украсить улицы Минска” такой оригинальной “мобильной инсталляцией”.

Впрочем, некоторые комментаторы не преминули напомнить автору о том, что установка светотехники, не предусмотренной заводской конструкцией и не соответствующей требованиям, запрещена белорусским законодательством. По действующим Правилам дорожного движения, это могут отнести к “неисправностям внешних световых приборов”.

[info_b]Согласно пункту 2 статьи 18.11 КоАП, за такие неисправности владельцу авто грозит штраф до 1 базовой величины (то есть до 40 рублей сегодня).[/info_b]

Именно это, судя по всему, и произошло: в одном из следующих роликов автор признался, что его, действительно, оштрафовали, не уточнив, правда, на какую сумму. В другом новостном TikTok-аккаунте, ссылаясь на правоохранительные органы, сообщили, что 33-летнего минчанина привлекли к административной ответственности за “участие в дорожном движении в транспортном средстве, переоборудованном без согласования с ГАИ в порядке, установленном Министерством внутренних дел”.

[info_b]За это, согласно статье 18.21 КоАП, водителю грозит более существенный штраф - от 4 до 6 базовых величин (то есть от 160 до 240 рублей сегодня).[/info_b]

“А начиналось так красиво..” - посетовали зрители в комментариях, выразив мнение, что “новогодний гелик” “вообще никому не мешал”.

Ранее Telegraf.news рассказал, какие штрафы грозят белорусским водителям за “ненадлежащий” внешний вид и грязное авто.

Штраф до 80 рублей. В ГАИ Минска пригрозили водителям наказанием за грязные машины. Что ещё потребовали проверять?