Пассажиров "Белавиа" в минском аэропорту проводили на рейс под "Хава Нагила"
В Национальном аэропорту Минска в четверг, 8 декабря, было непривычно весело и задорно. Пассажиров одного из рейсов компании "Белавиа" провожали на борт самолёта под бодрую живую музыку. Но звучала отнюдь не белорусская народная музыка, а всемирно известная еврейская "Хава Нагила".
Таким неожиданным авиа-концертом в “Белавиа” отметили возобновление полётов в Израиль. Скрипка, аккордеон и даже цимбалы - музыканты не оставили пассажиров равнодушными, так что некоторые не смогли удержаться и пустились в пляс.
Теперь рейсы в Тель-Авив “Белавиа” планирует выполнять регулярно - два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям:
- вылет из Минска – в 07:10, прибытие в Тель-Авив – в 12:20,
- обратный рейс в 13:15 с прибытием в Минск в 20:40.
Напомним, что возобновить авиасообщение с Минском в феврале 2026 года планирует так и израильская авиакомпания Arkia. Уже есть информация о том, сколько будет стоить билет.
Ещё одна иностранная авиакомпания запустила рейсы в Минск. Почем билеты?