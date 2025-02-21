OZ выпустила настолку про белорусских писателей к Дню родного языка
К Международному дню родного языка сеть OZ выпустила настольную игру «Мема. Пісьменнікі». В нее включили 20 выдающихся белорусских авторов и 50 популярных произведений.
У игры — два варианта правил. Первый - классический, когда нужно искать пары карт по принципу «писатель и его произведение». Второй вариант -командный. Карты с именами авторов излагаются в хронологической последовательности по дате рождения. Для увеличения сложности в дополнение к карточкам с произведениями идут еще и наклейки.
Как считают в Oz, благодаря игре можно значительно углубить свои знания в белорусской литературе XIX-XX веков. Среди упомянутых в настолке авторов:
- Янка Купала;
- Якуб Колас;
- Максим Богданович;
- Винцент Дунин-Марцинкевич;
- Франтишек Богушевич;
- Иван Мележ;
- Владимир Короткевич;
- Василь Быков;
- Евгения Янищиц;
- и многие другие.
«Мема. Пісьменнікі» – третья игра в серии Мема. Кроме карточек с авторскими иллюстрациями к настолке прилагается брошюра с интересными фактами о белорусских литераторах.
“Надеемся, что “Мема. Пісьменнікі” поможет не только возобновить знания из школьной программы, но и побудит больше читать на родном языке», – отметили в OZ.
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