OZ выпустила настолку про белорусских писателей к Дню родного языка

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Опубликовано: 21.02.2025 10:41 , Обновлено: 21.02.2025

К Международному дню родного языка сеть OZ выпустила настольную игру «Мема. Пісьменнікі». В нее включили 20 выдающихся белорусских авторов и 50 популярных произведений.

У игры — два варианта правил. Первый - классический, когда нужно искать пары карт по принципу «писатель и его произведение». Второй вариант -командный. Карты с именами авторов излагаются в хронологической последовательности по дате рождения. Для увеличения сложности в дополнение к карточкам с произведениями идут еще и наклейки.

Как считают в Oz, благодаря игре можно значительно углубить свои знания в белорусской литературе XIX-XX веков. Среди упомянутых в настолке авторов:

Янка Купала;

Якуб Колас;

Максим Богданович;

Винцент Дунин-Марцинкевич;

Франтишек Богушевич;

Иван Мележ;

Владимир Короткевич;

Василь Быков;

Евгения Янищиц;

и многие другие.

«Мема. Пісьменнікі» – третья игра в серии Мема. Кроме карточек с авторскими иллюстрациями к настолке прилагается брошюра с интересными фактами о белорусских литераторах.

“Надеемся, что “Мема. Пісьменнікі” поможет не только возобновить знания из школьной программы, но и побудит больше читать на родном языке», – отметили в OZ.

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