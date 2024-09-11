"Отрывали куски и убегали" — В Минске приготовили бесплатное 30-метровое буррито

🎥 Видео

Опубликовано: 11.09.2024 14:17 , Обновлено: 11.09.2024

Во вторник, 10 сентября, в Минске прошёл Фестиваль мексиканской культуры, где одним из ключевых моментов было приготовление гигантского буррито — традиционного блюда из мягкой пшеничной лепёшки, в которую завёрнута разнообразная начинка. По словам организаторов, ролл получился около 30 метров, а скручивали его все вместе под дружное "Уно, дос, трес", что по-нашему — "Раз, два, три".

Судя по видео, которое опубликовал один из белорусских блогеров в TikTok, мексиканское буррито состояло из лепёшки, сыра, зелени, красного перца, огурца, двух видов соуса и, конечно же, мяса. После того, как начинку разложили по всей 30-метровой длине тортильи, белорусы выстроились по обе стороны столов и… начали одновременно скручивать гигантский ролл.

Однако в комментариях под видео не все остались довольны реализацией такой идеи. Например, некоторые писали, что образовалась ужасная давка, и люди просто вырывали куски друг у друга. Другие отметили, что из-за толпы им не удалось увидеть даже стол, не то что само буррито.

“Во-первых, там люди, которым дали перчатки, трогали всё. А потом начались голодные игры, где брали по 2 куска и толкали всех вокруг”, — поделилась впечатлением от праздника одна из пользовательниц TikTok. Другая добавила:

“Было ужасно, люди отрывали куски и убегали, падали, ужасная массовка, все толкались, получить буррито было нереально”.

“Попахивает чревоугодием. Грешим все вместе”, — не без юмора ответил мужчина в комментариях. Другой дополнил:

“Все минские общаги съехались, наверное, пельменей сэкономить”.

“Я когда хотела посмотреть на обстановку, встала на лавочку и в итоге полетела вместе с лавочкой”, — поделилась личной историей с праздника ещё одна минчанка.

Ранее Telegraf.news писал, что один из пользователей TikTok разместил видео, в котором показал известную достопримечательность Солигорска. С высоты 500 метров автор снял небольшой ролик, где можно рассмотреть знаменитые терриконы — искусственные возвышения, которые образовались в результате деятельности местного “Беларуськалия”. К слову, высота некоторых из них доходит до 120 метров, и, судя по всему, это не предел.

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