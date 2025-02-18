"Оторвали сквозь боль" - Работница белорусского вуза рассказала о подарке к праздникам от профкома

🎥 Видео

Опубликовано: 18.02.2025 13:53 , Обновлено: 18.02.2025

Работница белорусского вуза опубликовала в TikTok ролик, в котором показала скриншот переписки из мессенджера, где рассказали о подарках сотрудникам от профсоюзного комитета. Так, им предложили закупиться в магазинах одной торговой сети на определенную сумму.

“Добрый день! Решением профкома к праздникам 23 февраля и 8 Марта будут выдаваться подарочные сертификаты “Евроопт” номиналом 20 рублей (работникам с полной занятостью и 0,75 ставки) и 10 рублей (0,5 ставки, 0,25 ставки)”, - сказано в скриншоте на видео.

В каком именно вузе работает девушка, она не уточнила.

“Оторвали сквозь боль и слезы от сердца”, - пошутил один комментатор под видео.

“Уважаемая! Вы только сильно не шикуйте там! А то разгуляетесь и на работу не выйдете”, - посоветовала другая пользовательница TikTok.

“Маме в садике сертификат в “Милу” дали на 10 рублей. Даже порошок на эти деньги не купишь. Уже б лучше сладкий стол устроили. Сестре в ГУМ на 20 рублей давали”, - поделилась еще одна комментаторша.

В одном из комментариев автор видео рассказала, что на профсоюзный взнос из зарплаты у нее вычитают 14-17 рублей в месяц.

Ранее Telegraf.news писал, что Слуцкий сыродельный комбинат поздравил сотрудников с 23 февраля и 8 марта продуктовыми наборами. Завирусившееся на 120 тысяч просмотров видео из TikTok вызвало массовую зависть и вопросы.

«Только от Нового года отошли» — Случчанка показала, что местный маслосырзавод подарил работникам на 23 Февраля и 8 Марта