🎥 Видео

Опубликовано: 18.02.2025 12:07 , Обновлено: 18.02.2025

Слуцкий сыродельный комбинат поздравил сотрудников с 23 февраля и 8 марта продуктовыми наборами. Завирусившееся на 120 тысяч просмотров видео из TikTok вызвало массовую зависть. И вопросы.

Пользовательница TikTok с ником @anastasiya_pantera опубликовала видео, на котором демонстрирует внушительные продуктовые наборы. На кадрах виден стол, заставленный разнообразной продукцией предприятия и не только: несколько видов колбас, мясные деликатесы в вакуумной упаковке, сыр, творожные десерты, сметана, йогурты и сливочное масло.

«Такие подарочки Слуцкий сыродельный комбинат приготовил своим работникам на 23 Февраля, на 8 Марта», — прокомментировала автор видео, демонстрируя содержимое наборов и проверяя сроки годности продуктов, иронично добавляя: «Никто у нас ещё не отравился, все довольны».

Женщина уточнила, что подарки получили и она, и её муж, так как оба работают на маслосырзаводе. Этот объём продуктов как раз на двоих. «Огромное спасибо за такие подарки!» — подытожила автор.

Видео вызвало бурную реакцию в комментариях. Многие пользователи выразили зависть и восхищение щедростью предприятия: «Супер! Молодцы! Хорошие подарки! Руководство ценит людей!», «Позавидовали и листаем дальше».

Некоторые даже захотели устроиться на комбинат, правда, уточнив, что только на период праздников. «Как к вам устроиться только на 8 Марта?», — вопрошают комментаторы.

Некоторые, впрочем, заподозрили подвох.

«Не верю», — коротко и ясно отрезал один комментатор.

Один из пользователей задал шутливый вопрос о количестве наборов: «Это на всех?»

Попадались и комментарии с намёком на подарки предприятия к прошлым праздникам: «Только от Нового года отошли, а тут на тебе, приехали, 23 Февраля».

И ещё один из зрителей в недоумении пожаловался на собственное агропредприятие, оставившее его без подобного набора: «Да, ну ничего себе… А вообще-то наше хозяйство сдаёт молоко вам. А нам…».