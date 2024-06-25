"Откуда в вас столько желчи?!" - Мужчина под Радошковичами пожаловался на соседа. Но белорусы не оценили

🎥 Видео

Опубликовано: 25.06.2024 16:40 , Обновлено: 25.06.2024

Белорус опубликовал в TikTok видео, в котором пожаловался на "чертолёт" соседа, который тот поставил близ его участка. Однако вместо поддержки комментаторов столкнулся с осуждением и хейтом.

“Как бороться с такими соседями? Приехал с работы и вижу, что сосед поставил свои чертолёты почти на участке. Да, у меня здесь нет забора, т.к. пока что нет возможности его поставить. У меня тут как бы пожарный проезд такой. Подходил к нему (соседу) разговаривал, но он так пока ничего и не убрал. Кому позвонить и сказать, чтобы он отогнал свою приблуду?”, - возмутился владелец участка в видеоролике.

За пару дней видеоролик собрал почти 100 тысяч просмотров и более 700 комментариев. Однако большинство пользователей соцсети возмущение автора не разделили и стали уповать на то, что впору искать управу на таких соседей, как автор.

“По ходу, это соседям надо с вами бороться… почти на участке”, - высказался один из комментаторов, намекая, вероятно на то, что по видео и не скажешь, что соседская техника как-то заходит на территорию, на что автор поспешил оправдаться:

“Одним колесом на моем. К тому же перекрывает пожарный проезд”.

Под этим ответом автора появилось ещё с десяток комментариев, в которых пользователи порекомендовали поставить белорусу забор во избежание споров и посмеялись над его рассуждениями о пожарном проезде.

“Когда нечего делать, ходят к соседям, докапываются и TikTok снимают”, - написал ещё один пользователь под видео.

“Люди будьте вы людьми, откуда в вас столько желчи?! Пусть ставит, человек, что же вам не живётся-то дружно? Что стало с людьми…”, - сказали в комментариях. Автор видео вновь попытался отбиться от упрёков:

“Если бы к вашему дому поставили машину, которая опрыскивает ядохимикатом, как вы бы реагировали?”

На что комментаторы вновь не согласились. Мол, речь веди идёт не про жилой дом, а про “некошеный кусок земли без забора”.

“Если посмотреть на забор, то он даже и не стоит на твоём участке. Как бороться с этими нытиками?”, - высказался в комментариях ещё кто-то.

К слову, нашлись и единицы тех, кто посчитал притязания автора справедливыми. Кто-то порекомендовал вызвать ГАИ, а некоторые и вовсе предложили сдать технику соседа на “металлолом”. Однако уже спустя сутки сосед, по признанию автора, технику всё же оттащил.

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