"От страха забрался в угол" — В белорусском МЧС показали, как спасли енота из ямы
В Костюковичском районе, недалеко от деревни Силичи, в яму-ловушку попал енот. На помощь ему пришли спасатели МЧС. Позже они опубликовали видео, как это было.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, енота нашли на дне старого погреба, “зверёк от страха забрался в угол”.
По словам спасателей, вероятно, животное находилось там не первый день.
“Видно, что пытался сделать подкоп и выбраться, земля вся разрыта”, — отметили в Костюковичском РОЧС.
Сначала еноту с помощью палки пытались помочь местные жители. Однако не получилось, поэтому пришлось вызывать спасателей.
Те придумали следующий способ. Расстелили внутри ямы тент с едой, чтобы приманить енота, и как только зверь забрался на тент — “оперативно подняли наверх”.
По словам спасателей, енот не был агрессивным (“видимо понимая, что к нему пришли на помощь”) и после спасения убежал в лес.
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