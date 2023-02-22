В Гомеле спасатели сделали коту непрямой массаж сердца
🎥 Видео
В Гомеле работники МЧС спасли кота от пожара и откачали его с помощью непрямого массажа сердца. В Сети появилось видео.
Вечером 21 февраля по проспекту Речицкому загорелась квартира. К счастью, никто не пострадал, сообщили в МЧС. Людям удалось потушить пожар подручными средствами.
Тем временем в группе «Вконтакте» «ЧП Гомель» добавили подробности — работники МЧС спасли кота и провели ему на улице непрямой массаж сердца. После этого питомец пришел в себя. Там опубликовали видео, как это было:
Темы: #Происшествия #Беларусь #Гомель