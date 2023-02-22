В Гомеле спасатели сделали коту непрямой массаж сердца

🎥 Видео

Опубликовано: 22.02.2023 12:12 , Обновлено: 22.02.2023

В Гомеле работники МЧС спасли кота от пожара и откачали его с помощью непрямого массажа сердца. В Сети появилось видео.

Вечером 21 февраля по проспекту Речицкому загорелась квартира. К счастью, никто не пострадал, сообщили в МЧС. Людям удалось потушить пожар подручными средствами.

Тем временем в группе «Вконтакте» «ЧП Гомель» добавили подробности — работники МЧС спасли кота и провели ему на улице непрямой массаж сердца. После этого питомец пришел в себя. Там опубликовали видео, как это было:

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