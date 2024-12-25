"От батона дохнут как мухи" — В Бресте поставили уткомат с кормом для птиц. Сколько стоит?

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Опубликовано: 25.12.2024 12:30 , Обновлено: 25.12.2024

В Бресте в городском парке культуры и отдыха появился уткомат — аппарат для кормления птиц. Об этом сообщили в местном горисполкоме 24 декабря.

“Один из водных каналов парка не замерзает зимой и там находят приют некоторые виды птиц. Сегодня здесь был установлен аппарат для приобретения корма птиц - уткомат”, — сказано в офциальном телеграм-канале властей Бреста.

Там пообещали установить в парке еще один уткомат к концу года.

[inf] Дело в том, что орнитологи не рекомендуют кормить уток хлебом или батоном. Одна из причин - птицы могут испытывать трудности с перевариванием таких продуктов, особенно если они становятся мягкими и слипаются в их желудках. Это может привести к кишечным проблемам.

Кроме того, хлеб не содержит необходимых питательных веществ, которые нужны уткам для здоровья. Он может привести к недостатку витаминов и минералов.[/inf]

Чтобы накормить уток специальным кормом, нужно заплатить 1,50 рубля. Рядом висят пакеты, куда можно его высыпать после выдачи.

В соцсетях многие оценили уткомат.

“Ну неужели догадались сделать такие автоматы, а то утки от батона дохнут как мухи”, — написал один из пользователей.

“Надеюсь, у людей совести хватит пакетов домой, чтобы не отматывать”, — отметил другой.

Были и те, кто посчитал цену слишком высокой.

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Ранее Telegraf.news писал, что когда наступают холода, многие задумываются, как поддержать птиц и в буквальном смысле не дать им умереть с голоду. Помочь пернатым может каждый, было бы желание. Чего не должно быть в кормушках из «человеческой» еды? А когда пора начинать заботиться о птичках? Сложно ли сделать кормушку своими руками? Собрали полезные советы.

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