"Опасней медведя" - Лось прямо в Бресте напугал рыбаков. Как?

🎥 Видео

Опубликовано: 16.09.2025 12:22 , Обновлено: 16.09.2025

Белорус опубликовал в TikTok видео, как во время его рыбалки в Бресте (недалеко от Гузнянского моста) из кустов внезапно выскочил лось и прыгнул в реку. Животное, судя по реакции, очень впечатлило и даже напугало мужчину.

По словам рыбака, он вёл прямой эфир в соцсетях (судя по всему, видео — это отрезок из трансляции). На кадрах видно, что откуда-то сзади появился лось и со всего разбега прыгнул в воду.

“Смотрите! Офигеть!!! [смех] Вот это да! В прямой трансляции попал лось. Невероятно! Круто! Я вообще думал, что он на меня… Ёлки-палки, у меня аж давление поднялось”, — воскликнул автор ролика.

“Бежал как-то стремно”, — также слышно за кадром голос второго человека.

Ролик за сутки набрал более 650 тыс. просмотров и сотни комментариев.

“Как он плавает, у него же тонкие лапы”, — удивился один из зрителей.

“Повезло. Кто не в курсе - лось опасней медведя”, — заявил второй.

Третий предположил: “Похоже, уходил от кого-то”.

А четвертый пошутил, что “это же дикий лосось был”, намекая на популярный звук в TikTok.

Белорусские пограничники показали, как «дикий лосось» преодолел стену на границе

К слову, недавно появилось и видео лося, перебегающего трассу М5. Он так мчался, что, перепрыгивая ограждение, зацепился и упал на дорогу. Но быстро поднялся и побежал дальше.