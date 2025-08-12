Белорусские пограничники показали, как "дикий лосось" преодолел стену на границе
В официальном TikTok аккаунте Государственного пограничного комитета Беларуси (ГПК) опубликовали видео, на котором показали, как "дикий лосось" преодолел металлическое ограждение на границе.
Разумеется, речь вовсе не о рыбе, несмотря на то, что подпись под видео говорит об обратном: “Как говорится… дикий лосось!” На самом деле на кадрах один из крупнейших обитателей белорусских лесов - лось, но в качестве аудиодорожки для ролика пресс-служба ГПК выбрала диалог из популярного интернет-мема про “дикого лосося”.
Зрители под видео оценили такую вольную трактовку и поддержали юмор белорусских пограничников:
- “Он с икрой?” - шутя поинтересовался один комментатор. На что получил ответ на одной волне: “Нет. Отнерестился - возвращается”.
- “Нормальная рыба”, - оценил размеры “лосося” ещё один зритель.
- “Мне кажется, это дикий окунь”, - “усомнился” в принадлежности героя ролика к семейству лососевых.
Нашлись и те, кто просто позавидовал тому, с какой лёгкостью дикое животное может преодолеть границу, выстроенную человеком.
“И не надо сутками в очереди с стоять и за визу платить, в данном случае за ВНЖ”, - полушутя заметил один из комментаторов.
Ранее Telegraf.news рассказывал о другом видео, снятом уже литовскими пограничниками на границе с Беларусью. Его героем стал бурый медведь из Беларуси. Он провел в Евросоюзе около трёх часов и вернулся обратно.
Появилось видео, как белорусский медведь-нелегал «ушёл в глубь Литвы». Но ему там не понравилось?