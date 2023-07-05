«Ой, какая лапочка!» — Белоруска сняла на видео, кто ворует клубнику с грядки. Зрители были в восторге
Жительница Шумилинского района Витебской области опубликовала в TikTok видео, где показала, кто ворует ее клубнику с грядок. Ролик собрал более 22 тысяч просмотров, почти 3 тыс. лайков и множество восторженных комментариев.
Воришкой клубники, как ни странно, оказался… лисенок. Как видно на видео, он неторопливо бродил возле ягод и местами покусывал то ли листья, то ли сами ягоды.
Многие люди в комментариях умилились поведению животного и удивились, что лисы такое едят:
- «Лапулька, клубнички захотелось. Не думала что лисы едят клубнику ??»,
- «Самый милый воришка???»,
- «Ребёнок - он и есть ребёнок. ?»,
- «Что делать, растёт, витамины нужны!???»,
- «Какая прелесть!»,
- «Маленький лакомка!»,
- «Чудо какое???»,
- «Ой, какая лапочка!».
Один из пользователей пошутил, что лисенок «снимает пробу, контроль качества ?». А другой отметил, что у него клубнику «соседский кот жрёт».
Еще несколько человек выразили опасение, что животное болеет.
«Они переносят бешенство а потом кто-то из детей или взрослых берет и непомытую клубнику в рот положит», «лишь бы бешенством не болел», — написали они.
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