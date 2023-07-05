«Ой, какая лапочка!» — Белоруска сняла на видео, кто ворует клубнику с грядки. Зрители были в восторге

🎥 Видео

Опубликовано: 05.07.2023 16:27 , Обновлено: 05.07.2023

Жительница Шумилинского района Витебской области опубликовала в TikTok видео, где показала, кто ворует ее клубнику с грядок. Ролик собрал более 22 тысяч просмотров, почти 3 тыс. лайков и множество восторженных комментариев.

Воришкой клубники, как ни странно, оказался… лисенок. Как видно на видео, он неторопливо бродил возле ягод и местами покусывал то ли листья, то ли сами ягоды.

Многие люди в комментариях умилились поведению животного и удивились, что лисы такое едят:

«Лапулька, клубнички захотелось. Не думала что лисы едят клубнику ??»,

«Самый милый воришка???»,

«Ребёнок - он и есть ребёнок. ?»,

«Что делать, растёт, витамины нужны!???»,

«Какая прелесть!»,

«Маленький лакомка!»,

«Чудо какое???»,

«Ой, какая лапочка!».

Один из пользователей пошутил, что лисенок «снимает пробу, контроль качества ?». А другой отметил, что у него клубнику «соседский кот жрёт».

Еще несколько человек выразили опасение, что животное болеет.

«Они переносят бешенство а потом кто-то из детей или взрослых берет и непомытую клубнику в рот положит», «лишь бы бешенством не болел», — написали они.

Ранее Телеграф писал, что в Гродно к жилым домам внезапно прибежала лиса — и она совершенно не боялась людей. Смелые местные жители смогли снять ее на видео.

«Давай, уходи-уходи!» — В Гродно лиса прибежала к людям. Но даже вороны были против