«Охотники за ураганами» показали видео из эпицентра «катастрофической» Мелиссы

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Опубликовано: 29.10.2025 15:44 , Обновлено: 29.10.2025

Пилоты 53-й эскадрильи метеорологической разведки резерва ВВС США, известные как "охотники за ураганами", опубликовали видео из эпицентра разрушительного урагана "Мелисса". Полёт пришлось прерывать несколько раз из-за чрезвычайно сильной турбулентности.

“Мелисса” стала самым сильным штормом за всю историю Ямайки - именно этому островному государству в Карибском море больше всего досталось от урагана на данный момент. Менеджер Британского Красного Креста Александр Пендри назвал последствия “Мелисса” для острова “катастрофой беспрецедентных масштабов”.

По его словам, целые поселения оказались под водой из-за штормовых нагонов, дополнительный ущерб нанёс разрушительный ветер. По предварительным данным, как жертвами урагана на Ямайке стали как минимум 7 человек, полмиллиона жителей острова остались в какой-то момент без светя и связи.

Тем не менее, в Сеть уже просочились видео, которые позволяют оценить масштаб катастрофы: ветер, с лёгкостью сносящий крыши домов, улицы посёлков, превратившиеся в реки, затопленные аэропорты в курортных городах, акулы, плавающие прямо в бассейне отеля, принесённые штормовым нагоном из океана.

На этом фоне видео, которое распространили американские “охотники за ураганами”, разительно контрастирует с картиной на земле. В эпицентре урагана, куда после нескольких попыток всё же удалось попасть американским пилотам - спокойствие и безмятежность, как и полагается “глазу бури”.

[inf]Оком урагана (или “глазом бури”) называют центральную область тропического циклона. Он всегда окружён плотным кольцом грозовых облаков, называемым “стеной глаза”, благодаря чему в эпицентре сохраняется контрастная, спокойная погода. [/inf]

По подсчётам специалистов из Национального совета по охране окружающей среды (NHC), у “Мелиссы” “четко выраженный” глаз шириной в 10 морских миль (около 18,5 км). Сейчас “Мелисса” направляется к берегам Кубы, а далее - к Багамским островам.

Ранее Telegraf.news рассказал, что «Мелисса» уже превзошла ураган «Катрина» (2005), войдя в десятку самых сильных ураганов в Атлантике за всю историю наблюдений. Его давление в настоящее время снизилось до 901 мбар.

«Мелисса», один из самых мощных ураганов за всю историю наблюдения, приблизился к Ямайке