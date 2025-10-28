"Мелисса", один из самых мощных ураганов за всю историю наблюдения, приблизился к Ямайке

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Опубликовано: 28.10.2025 17:33 , Обновлено: 28.10.2025

Ураган «Мелисса», который уже назвали одним из самых мощных за всю историю наблюдений, получил 5-ю, высшую категорию. Скорость ветра внутри него достигла почти 300 км/час.

На протяжении всех последних дней власти Ямайки просили жителей и гостей подготовиться к приближению чудовищного шторма, запастись продовольствием и водой и найти укрытия.

Предполагается, что ураган принесет значительные разрушения, остров останется без света и связи. Власти уже предупредили, что ветер может привести к «полному разрушению конструкций» там, где пройдет эпицентр «Мелиссы».

«Оставайтесь в укрытии, — говорится в сообщении Национального центра по борьбе с ураганами (NHC). — Катастрофические внезапные наводнения, оползни и разрушительные ветры будут продолжаться, вызывая масштабный ущерб инфраструктуре, перебои в подаче электроэнергии и связи и изолируя населенные пункты».

«Мелисса» уже превзошла ураган «Катрина» (2005), войдя в десятку самых сильных ураганов в Атлантике за всю историю наблюдений. Его давление в настоящее время снизилось до 901 мбар.

Самые мощные ураганы за историю наблюдений в Атлантике

Мощность урагана принято измерять по шкале Саффира-Симпсона, где 5-я категория — наивысшая. Однако главным показателем силы является атмосферное давление в так называемой глазу бури (эпицентре): чем оно ниже, тем ураган мощнее.

Вот некоторые из самых разрушительных ураганов в истории:

Ураган «Вильма» (2005 г.) — Самый интенсивный ураган в истории наблюдений в Атлантике. Его давление упало до рекордных 882 мбар. Ураган «Гилберт» (1988 г.) — Долгое время занимал второе место с давлением 888 мбар. Вызвал катастрофические разрушения в Карибском бассейне и Мексике. Ураган «Милтон» (2024 г.) — Ураган исключительной интенсивности, достигший давления 899 мбар и нанесший катастрофические разрушения на западе Флориды. Ураган “Дня труда” (1935 г.) — Знаменитый «Ураган Дня труда». Давление составило 892 мбар. Был одним из самых сильных и стремительно развивающихся ураганов. Ураган «Рита» (2005 г.) — Третий ураган сезона 2005 года, достигший 5-й категории. Давление — 895 мбар. Ураган «Катрина» (2005 г.) — Хотя по давлению (902 мбар) он не входит в пятерку сильнейших, «Катрина» стала одним из самых разрушительных и дорогостоящих ураганов в истории США из-за затопления Нового Орлеана.

Таким образом, с давлением в 901 мбар ураган «Мелисса» находится в одном ряду с сильнейшими тропическими циклонами, когда-либо зарегистрированными в Атлантическом океане.