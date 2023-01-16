«Дурачок! Давай, плыви» — Белорус поймал в Свислочи и тут же отпустил огромного сома
В Пуховичском районе белорус Андрей Козловский поймал в Свислочи гигантского сома. Он записал с ним видео, на котором и отпустил большую рыбу.
Ролик опубликовали в Instagram-аккаунте «Рыбалка в Беларуси». Там рассказали, что сома Андрей поймал на спиннинг с джиг-приманками.
«Ребята, гляньте, Гену, Гену взяли! Столько он попорывал тут», — воскликнул рыбак и начал отпускать сома: «Так, красавец, поплывет».
Однако рыба не сразу поняла, что нужно уплывать:
«Что ты еще разворачиваешься к берегу?! Дурачок! Давай, плыви», — обратился к ней Андрей.
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[link href=“https://www.instagram.com/reel/CndkFw4KWb3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“blank” rel=“noopener”] Публикация от Рыбалка в Беларуси (@rybalka_v_belarusi) [/link]
К слову, с 1 ноября по 31 марта ловля сома в Беларуси запрещена. Поэтому рыбак поступил правильно, отпустив гиганта.