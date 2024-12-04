«Огромная удача» - Соцсети наводнили видео яркого астероида, упавшего в России

🎥 Видео

Опубликовано: 04.12.2024 12:10 , Обновлено: 04.12.2024

В ночь с 3 на 4 декабря небо над двумя российскими городами Олекминском и Ленском (Республика Саха) ненадолго озарила яркая вспышка - это был сгоревший в атмосфере Земли астероид C0WEPC5. Момент попал в объектив десятка, если не сотни камер, поскольку о приближении астероида, размеры которого, по приблизительным оценкам, могли достигать 70-100 см в диаметре, учёные предупредили заранее.

[info_b]Астероидом принято называть относительно небольшое космическое тело, летающее вокруг Солнца, размеры которого могут варьироваться от 1 метра до 1000 км.[/info_b]

Член комитета по метеоритам Российской академии наук (РАН) Виктор Гроховский в интервью местному изданию “Известия” назвал данный случай “уникальным”, поскольку обычно о небольших астероидах говорят уже постфактум, после того, как они вошли и сгорели в атмосфере планеты.

“Телескопы Земли наблюдают очень маленькую часть неба, поэтому то, что этот астероид поймали, является огромной удачей. Траекторию и время падения астрономы рассчитали позднее. Это, в общем, успех, достижение”, — процитировало учёного российское издание.

Как следствие, соцсети этой ночью буквально наводнили видео астероида, получившего от Центра Малых Планет условное обозначение 2024 XA1. Очевидно, что многие жители Якутии, получив предупреждение от учёных, готовились к прилёту “космического гостя” и вооружились камерами.

По данным тематического Telegram-канала AstroAlert, 2024 XA1 стал всего лишь 11-м по счёту астероидом, который учёным удалось открыть до его падения на поверхность Земли, начиная с 2008 года. Между тем, с начала 2024 года это уже четвёртый такой астероид. По словам специалистов, это говорит о “прогрессе в деле открывания опасных астероидов”.

По мнению экспертов, помимо впечатляющих видео, упавший астероид едва ли оставил после себя на земле какой-то след, поскольку, вероятнее всего, распался на мелкие фрагменты еще в плотных слоях атмосферы. Впрочем, научный руководитель обсерватории “Ка-Дар” Станислав Короткий в эфире телеканала “Россия 24” допустил вероятность того, что в сугробах на месте падения астероида их можно будет найти.

“Какая-то часть могла долететь до Земли. Можно обратить внимание утром, когда солнце взойдет, на лунки в снегу. Возможно, небольшие фрагменты – там, сантиметр – могли в сугробе оставить небольшие дырочки”, – заявил учёный.

Ранее Telegraf.news рассказал, что 1 декабря 2024 года белорусскому автомобилисту удалось снять на камеру своего авто пролёт яркого болида над Минском. Траектория движения космического тела оказалась аккурат в объективе камеры видеорегистратора.

«Было необычно» — Камера авто сняла на видео яркий болид над Минском