Одна спичка и всего 10 секунд. Куда переместить, чтобы получился правильный ответ?
Задачки со спичками уже давно можно выделить в отдельный жанр головоломок. Чаще всего при их решении нужно переместить лишь одну спичку, чтобы получить правильное решение. Эта задача не стала исключением. У вас есть лишь 10 секунд, чтобы найти ответ. Справитесь?
Если рассматривать эту головоломку чисто как математическую задачу, то понять, что в расчёте совершена ошибка, не составит никакого труда. Но как его исправить при помощи одной спички? В этом и состоит ваша задача. Если вы сможете справиться с головоломкой менее чем за десять секунд, то вы определённо умны. Готовы начать? Начинайте!
Правильный ответ
Если ваш глаз намётан для решения подобных головоломок, а с арифметикой затруднений нет, то вы наверняка сможете быстро найти ответ на эту задачку. Если же вы сомневаетесь в своём ответе либо до сих пор пытаетесь его найти, то можете не мучать себя и просто увидеть правильный ответ.
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Для того чтобы расчёт был верен, необходимо переместить спичку с девятки в пятёрку. Таким образом, пример примет следующий вид и будет верным.
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Если вы принадлежите к числу людей, которые любит разгадывать головоломки со спичками, то непременно стоит попробовать свои силы и в решении других головоломок такого рода, которые ранее предлагал решить Telegraf.news.
Эти 5 головоломок со спичками проверят вашу сообразительность. Куда переместить, чтобы получился правильный ответ?
Также вы можете попробовать свои силы в решении такой головоломки. Сможете ли сделать из 4 квадратов 3 квадрата при помощи только одной спички?
Как сделать три квадрата из четырех? Можно переместить только три спички