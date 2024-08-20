Одна спичка и всего 10 секунд. Куда переместить, чтобы получился правильный ответ?

📷 Фото

Опубликовано: 20.08.2024 16:59 , Обновлено: 20.08.2024

Задачки со спичками уже давно можно выделить в отдельный жанр головоломок. Чаще всего при их решении нужно переместить лишь одну спичку, чтобы получить правильное решение. Эта задача не стала исключением. У вас есть лишь 10 секунд, чтобы найти ответ. Справитесь?

Если рассматривать эту головоломку чисто как математическую задачу, то понять, что в расчёте совершена ошибка, не составит никакого труда. Но как его исправить при помощи одной спички? В этом и состоит ваша задача. Если вы сможете справиться с головоломкой менее чем за десять секунд, то вы определённо умны. Готовы начать? Начинайте!

Правильный ответ

Если ваш глаз намётан для решения подобных головоломок, а с арифметикой затруднений нет, то вы наверняка сможете быстро найти ответ на эту задачку. Если же вы сомневаетесь в своём ответе либо до сих пор пытаетесь его найти, то можете не мучать себя и просто увидеть правильный ответ.

[scryt_b title=“Нажмите, чтобы увидеть ответ”]

Для того чтобы расчёт был верен, необходимо переместить спичку с девятки в пятёрку. Таким образом, пример примет следующий вид и будет верным.

[/scryt_b]

Если вы принадлежите к числу людей, которые любит разгадывать головоломки со спичками, то непременно стоит попробовать свои силы и в решении других головоломок такого рода, которые ранее предлагал решить Telegraf.news.

Эти 5 головоломок со спичками проверят вашу сообразительность. Куда переместить, чтобы получился правильный ответ?

Также вы можете попробовать свои силы в решении такой головоломки. Сможете ли сделать из 4 квадратов 3 квадрата при помощи только одной спички?

Как сделать три квадрата из четырех? Можно переместить только три спички