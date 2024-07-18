"Одна и без охраны" - На улицах Гомеля заметили гуляющую гигантскую конфету

🎥 Видео

Опубликовано: 18.07.2024 16:46 , Обновлено: 18.07.2024

В TikTok завирусился весёлый ролик с прогулки популярной белорусской конфеты "Аэрофлотской" по улицам Гомеля. За полдня видео набрало уже более 10 тысяч просмотров и десятки комментариев от белорусов.

Прогулка человека в костюме. известной вафельной конфеты в шоколадной глазури от фабрики “Спартак” было ничем иным, как очередным ярким перфомансом от белорусского производителя сладостей.

По сюжету видеоролика стало ясно, что “Аэрофлотская” конфета посетила центр Гомеля и даже покаталась на автобусе. Конечной точкой маршрута конфеты стал, конечно же, фирменный магазин фабрики, где и продаются. Популярное угощение

Многие пользователи соцсети оценили креатив фабрики и признались, что конфеты “Аэрофлотские” действительно их любимые.

“Почему моя любимая конфета гуляет одна и без охраны? Вдруг съедят”, - пошутил один из белорусов в комментариях.

“Мои любимые аэрофлотские. Это знак, пойду куплю”, - написала ещё одна пользовательница.

“Аэрофлотские самые вкусные конфеты в мире”,- написал ещё один из белорус.

Некоторые комментаторы предположили, что съёмки такого видео в жарком Гомеле были непростой задачей. А кто-то даже призвал фабрику выплатить исполнителю роли конфеты премию “за артистизм”.

К слову, “Аэрофлотские” - одни из самых узнаваемых конфет фабрики “Спартак”. Сейчас килограмм “Аэрофлотских” обойдётся белорусам в сумму около 30 рублей.

Ранее Telegraf.news писал о том, что Гомельская кондитерская фабрика “Спартак” выпустила очередную новинку. На этот раз ноу-хау состоит не в какой-то уникальной начинке со вкусом манго или клубники, а в коллагене, который способствует регенерации кожи и, как следствие, замедляет старение. При этом в 95-граммовой плитке молочного шоколада нет сахара — только подсластители.

В Гомеле выпустили шоколад против старения с «секретным» ингредиентом. Что в составе?