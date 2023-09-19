«Никто его не красил!» - Белорусам предложили 50 рублей за имя для «сенсационного» зелёного котёнка из Гродно

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Опубликовано: 19.09.2023 12:13 , Обновлено: 19.09.2023

В одной из деревень под Гродно нашли необычного котёнка - его шерсть имеет отчётливо заметный зеленоватый оттенок. Житель областного центра, приютивший у себя котенка необычного окраса, который журналисты уже поспешили назвать "сенсационным", обратился к белорусам за помощью в выборе имени для его уникального питомца.

Новым хозяином пушистого зелёного малыша стал директор гродненской компании “ИнКомСервис” Сергей. Он решил, что котёнок станет новым талисманом фирмы и объявил на корпоративной страничке в Instagram конкурс на самое оригинальное имя. Автору самой интересной клички пообещали вручить подарочный сертификат на сумму 50 рублей на покупку товаров компании, а также возможность сделать фото с необычным котёнком.

Интернет-пользователи активно включились в “игру” и набросали уже больше десятка вариантов, с разных ракурсов обыгрывая зелёный окрас котёнка - от понятных всем Подорожника, Лягуха и Зелебобы до Халка, Гринча, Шрека и Йоды, популярных героев кино и мультфильмов. Свой вариант можно также предложить под соответствующим постом, пройдя по ссылке.

Почему котёнок зелёный?

Что касается природы столь необычного для кота окраса, сего хозяин заверил, что “никто его не красил, не натирал травой, не разрисовывал маркером и не купал в зелёнке”.

“Даже ветеринары после осмотра подтвердили, что котёнок совершенно здоров и это его натуральный окрас”, - пояснил мужчина.

Отметим, что зеленоватые тона в природе присутствуют в окрасе шерсти кошек некоторых пород. Это “остатки природной маскировки”, которая помогала диким предкам домашних кошек скрываться в траве во время охоты. И сейчас в шерсти котов европейского типа волоски сизо-серого оттенка часто соседствуют с желтоватыми волосками. Сливаясь, они и дают зеленоватой оттенок, который наиболее отчетливо заметен на контрастном фоне, а вот в обычной обстановке человеческий мозг, который отличается “избирательностью” в обработке поступающей визуальной информации, просто “не замечает” этот зеленый оттенок.

Впрочем, почему у гродненского котенка зеленый оттенок выражен настолько ярко, что его глаза и мозг смотрящего игнорировать уже не могут, до конца не понятно даже ветеринарам.