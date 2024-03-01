Очередная легкая задачка "взорвала" мозг пользователей. Как это решить?

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Опубликовано: 01.03.2024 17:11 , Обновлено: 01.03.2024

Интернет-пользователи вновь пустились в жаркие споры, пытаясь решить очередной "сложный" математический пример. Получится ли это у вас?

Несмотря на кажущуюся лёгкость, этот пример смог поставить в тупик многих пользователей. Попробуйте справиться с ним и вы. Ответ может оказаться не таким очевидным!

20-(21+9):10= ?

Чаще всего ошибки при решении подобных задач произрастают из неправильного порядка действий.

Сможете ли вы вспомнить, с чего начать и как закончить?

Правильный ответ

Как решить правильно Ну как, вам удалось правильно решить этот "очевидный" пример? Правильное решение уравнения следующее: 20-(21+9):10=17. Почему? Вспоминаем "базу" из школьного курса математики. Сначала вычисляем то, что в скобках: "20-30:10=?". Получили ответ? Идем дальше и переходим к делению: "20-3=?". Это просто! Попробуйте еще раз, если не получилось с первого раза. Помните: здесь важен порядок совершенных действий, только и всего.

Никогда не отказывайте себе в удовольствии что-либо решить, даже если у вас не получается сразу. Помните, что это отличная возможность “прокачать” свой мозг и встряхнуть когнитивные функции.

Ранее Телеграф публиковал еще одну задачку. Готовы попробовать свои силы в этот раз?

Эта простейшая задача поставила в тупик многих. А у вас получится ответить правильно?