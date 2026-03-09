Обливали кипятком? Руководство польской Беловежской пущи объяснило пятна на шерсти зубров

📷 Фото

Опубликовано: 09.03.2026 10:53 , Обновлено: 09.03.2026

В Подляском воеводстве, на территории которого расположена польская часть Беловежской пущи, не один год ходят истории о "пятнистых" зубрах. Якобы жители деревень, примыкающих к Пуще, отпугивают животных, захаживающих во дворы, обливая их кипятком. Руководство национального парка объяснило, откуда на самом деле появляются серые пятна на шерсти последних представителей диких быков в европейских лесах.

Истории о том, что зубров из Беловежской пущи обливают кипятком, периодически всплывают в польских социальных сетях. Обычно они сопровождаются фотографиями животного с хорошо заметными светлыми пятнами на шерсти. Недавно очередной подобный пост появился на страничке в Facebook одного из польских природозащитников.

Он поделился фото зубра, снятого у деревни Теремиски в Бельском повете Белостокского воеводств, и предположил, что лёгкое изменение цвета шерсти на спине у лесного гиганта является “следом от обработки каким-то химическим веществом”. По его словам, жители окрестных деревень ранее рассказывали, что обливали кипятком зубров, отпугивая их от своих дворов.

Пост природозащитника вызвал бурные онлайн-дискуссии. Многие в рассказы о том, что зубров намеренно обваривают кипятком, не поверили, а польское издание o2.pl обратилось за комментарием к профессионалам. В самом Беловежском национальном парке к такой версии происхождения светлых пятен на шерсти зубров отнеслись очень скептически.

Доктор Катажина Далещик, заместитель директора по охране природы Беловежского национального парка, заявила, что никогда ранее не слышала о подобных инцидентах и назвала их “маловероятными”.

“Помимо этических аспектов, это кажется маловероятным ещё и потому, что для этого нужно подойти к зубрам очень близко, что само по себе опасно, а бегать с ведром кипятка кажется довольно сложным. Есть более простые и безопасные способы отпугнуть их - достаточно просто пошуметь”, — прокомментировала слухи об обваренных кипятком зубрах эксперт.

Действительно, приближаться к зубру на близкое расстояние весьма рискованно. Взрослый самец может весить более 800 килограммов и, несмотря на свой спокойный вид, остается диким животным, которое может представлять для человека серьёзную опасность, если зверь почувствует от него угрозу.

Что касается странного на взгляд неопытных обывателей внешнего вида зубров, то ему есть научное объяснение. Вопреки распространённому мнению, их шерсть не всегда однородна — иногда на ней появляются светлые пятна, шерсть меняет цвет, приобретая различные оттенки коричневого. И это, по словам специалистов, никак не связано с обливанием животных кипятком.

Изменение цвета шерсти может происходить естественным образом, например, оно может указывать на поражения кожи или дефицит определённых питательных элементов.

Кроме того, как пояснила Катажина Далещик, иногда в парке специально помечают зубров, пойманных возле определённых населённых пунктов и перевезенных в другие места, чтобы их было легче распознать, если они снова появятся рядом с домами людей. Такие метки временные, остаются на шерсти животных по несколько недель и, как правило, сходят по время линьки.

Кстати, в Беларуси зубров также всё чаще замечают вблизи населённых пунктов. Так, этой зимой одного из них заметили даже в Осиповичском районе Могилёвской области. Там в деревню Слобода забрёл одинокий и спокойный зубр. В один момент он даже улёгся перед входом в дом.

В деревню на Могилёвщине пришёл полежать ленивый зубр