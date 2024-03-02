«Обиднее всего за мужчин» - Минчанке подарили 151 розу, но она устроила скандал. Что не так?

🎥 Видео

Опубликовано: 02.03.2024 15:37 , Обновлено: 02.03.2024

Девушке из Минска на днях ухажёр заказал в одном из столичных цветочных магазинов букет из 151 розы. Однако получательница оказалась подарком крайне недовольна и публично высказала своё возмущение на своей страничке в TikTok. Что не устроило девушку?

Свою ситуацию минчанка под ником olyadorogaya очень эмоционально описала в видео, причём претензии у неё были не к мужчине, который подарил букет, а к флористам, которые его продали.

“Человек, который заказывает 151 розу, хочет, чтобы это был огромный, пышный букет. И мне обиднее всего за мужчин в этой ситуации, потому что они видят на сайте 151 розу (она стоит прилично), они заказывают их своей женщине и думают: “Она никогда таких огромных букетов в жизни не получала и сейчас она просто будет в шоке!” А приезжает - вот это”, - рассказала девушка и продемонстрировала “букет раздора”.

Оказалось, девушку возмутил размер роз в букете. По её мнению, они были слишком маленькие, из-за чего она не получила ожидаемого “wow-эффекта”.

В комментариях разбирающиеся в цветах пользователи объяснили, что, вероятнее всего, букет составлен из кенийских роз - это сорт отличается меньшими размерами, чем, например, французские или эквадорские. Если бы букет состоял из последних, действительно, он оказался бы в разы больше и тяжелее, чем тот, который получила автор видео.

“Я-то это понимаю, но мужчина при заказе не будет это уточнять. И в итоге он хотел быть героем который тебе заказал огромный букет, а ты сидишь расстроенная с малюткой”, - ответила на это девушка, возложив всю ответственность за казус на букетерию.

Некоторые зрители предположили, что выбрав букет из кенийских роз, мужчина решил просто сэкономить, ведь их стоимость отличается так же, как и цена. Однако автор видео настаивала, что дело вовсе не в чрезмерной экономности её воздыхателя. По её словам, если человек готов заплатить 200 долларов за букет (именно в такую сумму, по её словам, обошёлся неугодный подарок), то “заплатить на 100 больше для него не проблема”, и обвинила цветочный магазин в том, что они не проинформировали её молодого человека о реальных размерах впечатляющего в каталоге, но достаточно скромного в реальности букета из 151 розы.

“Почему флористы виноваты в отсутствии знания у клиентов? Невысокая роза, определенных сортов стоит соответственно, так же как и голландская в 100 см и выше”, - заметила на это одна из интернет-пользовательниц.

“Как флорист, могу сказать так, мы не пихаем в букеты маленькие розы специально, мы собираем из цветов которые указаны в заказе”, - заявила другая девушка.

Между тем, довольно много девушек в комментариях под видео возмутились самой реакцией автора на полученный подарок. По мнению многих, “с букетом всё в порядке”.

“Так гораздо удобнее, зачем букет, который не поднять и в вазу не влезает?” - задала риторический вопрос одна из зрительниц.

“Не вижу проблемы! Букет красивый. Лично мне больше нравится такой аккуратный, чем огромный. Почему вы возмущаетесь не понимаю. Любите большие букеты? Можно просто сказать, а не возмущения сразу”, - поддержала её другая девушка.

“Не понимаю таких людей, которые после подаренных цветов еще недовольны. Бывают такие случаи что ну нет в поставке объемных роз”, - высказалась ещё одна зрительница.

Ранее Телеграф рассказал о другом букете, порвавшем TikTok: на первый взгляд кажется, что он собран из искусственных цветов, но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что это деньги, белорусские “пятерочки”.

1600 рублей и не только. Белоруска собрала «самый дорогой букет». И в нем нет цветов