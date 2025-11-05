"Нормально пошли" - Грибники показали, где в Беларуси "выстрелили" осенние опята

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Опубликовано: 05.11.2025 09:40 , Обновлено: 05.11.2025

Начало ноября ознаменовалось для белорусских любителей "тихой охоты" новой грибной волной. На этот раз "выстрелили" осенние опята. Посмотрели, в каких регионах уже можно проверить лесные вырубки и откуда опята выносят целыми корзинами.

Так, один из активистов тематического сообщества “Грибные войска Беларуси” сообщил, что волна осенних опят началась на Минщине. В TikTok мужчина поделился видео из леса под Колодищами. Там 3 ноября ему с коллегами по хобби удалось набрать пять корзин молодых опят.

“Опята пошли, нормально пошли. Наконец-то Минск дождался опят”, - воодушевлённо поделился новостями с подписчиками автор ролика.

В сообществе белорусских грибников в соцсети “ВКонтакте” за последние дни новостная лента также пестрит фотографиями урожая опят. По словам участников группы, “выстрелили” лесные вырубки - именно там чаще всего встречается этот вид грибов.

[inf]Лучшими местами для поиска осенних опят считаются берёзовые либо другие лиственные леса. Как правило, грибы растут большими группами, как на живых, так и на сухих и трухлявых деревьях. При этом период активного плодоношения у осенних опят достаточно короткий - всего около двух недель, так что любителям этих грибов стоит поторопиться, чтобы успеть “словить волну”. [/inf]

Судя по сообщениям участников белорусских “грибных войск”, поживиться осенними опятами сейчас можно в лесах под Солигорском, Бобруйском, Пуховичами, Молодечно, Минском, в лесах под столичными Боровлянами и Валерьяново, на Борисовском полигоне.













Отметим, что тем, кто решит попытать удачу и отправится на поиски осенних опят, следует быть предельно внимательным. У этого вида есть опасный двойник - ложные опята. Главное, на что следует обращать внимание - это наличие на ножке «кольца»-манжетки. У ядовитых ложных опят его нет.

Кроме того, ложные опята отличаются от съедобных собратьев более яркой окраской - как правило, зеленовато-желтого или красноватого оттенка. Осенние опята же должны иметь светло-коричневый окрас.

Ранее, как рассказывал Telegraf.news, профессиональный грибник Александр Горбацевич наглядно показал, как можно есть “самую недооцененную поганку”, которую можно найти в белорусских лесах. Эксперт объяснил, как отличить съедобную Macrolepiota procera от её несъедобных собратьев, и поделился простыми кулинарными рецептами.

Белорусский грибник показал, как есть самую недооцененную «поганку»