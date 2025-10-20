Белорусский грибник показал, как есть самую недооцененную "поганку"

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Опубликовано: 20.10.2025 15:23 , Обновлено: 20.10.2025

Профессиональный грибник Александр Горбацевич наглядно показал, как можно есть "самую недооцененную поганку", которую можно найти в белорусских лесах. Эксперт объяснил, как отличить съедобную Macrolepiota procera от её несъедобных собратьев, и поделился простыми кулинарными рецептами.

Речь о зонтике пёстром - именно этот гриб скрывается за латинским названием Macrolepiota procera. Несмотря на то, что Александр Горбацевич назвал его “самой недооцененной поганкой”, на самом деле этот гриб относится к семейству Шампиньоновые. Встретить его можно, по словам специалиста, практически по всему миру - от белорусских лесов до экзотических тропиков Шри-Ланки, Мадагаскара и африканских стран.

“Выглядит не очень презентабельно, но он съедобный”, - заверил Горбацевич.

Более того, как утверждает специалист, гриб этот можно употреблять даже в свежем виде, что грибник и продемонстрировал наглядно в своём блоге в TikTok. На своём видео мужчина показал, как смело откусывает от огромной шляпки свежесорванного гриба размером с ладонь небольшой кусочек, едва присыпав его солью.

По словам Горбацевича, зонтики можно использовать в свежем виде в салатах, но чаще всего их всё же обжаривают в кляре (в яйце и муке), получая на выходе “грибную отбивную”. По словам кулинарных экспертов, можно обойтись и без кляра, обжарив шляпку зонтика на оливковом масле. Ножки гриба можно высушить, а затем измельчить и использовать в качестве приправы - она придаст любому блюду ярко выраженный грибной аромат.

При этом Горбацевич предупредил, что собирать Macrolepiota procera, следует очень внимательно, поскольку, как у любого другого гриба, у него есть ядовиты двойники.

Отличительной особенностью съедобного зонтика пёстрого является то, что у него всегда двигается кольцо, которое растёт на ножке (из-за него, кстати, многие относят этот гриб к поганкам).

Ещё одним признаком, по которому можно отличить съедобный зонтик, являются четко выраженные “чешуйки” на шляпке (из-за них во многих европейских странах эти грибы называют “змеиной шляпой”).

“Двойником” Macrolepiota procera является зонтик краснеющий, который при деформации краснеет или буреет. Хотя он относится к съедобным грибам, по словам Горбацевича, в некоторых случаях этот вид из семейства Шампиньоновые всё же может вызывать у человека желудочное отравление и аллергические реакции в виде кожной сыпи, поэтому с ними следует проявлять большую осторожность.

А вот по-настоящему ядовитых или просто несъедобных двойников зонтиков существует огромное множество - это целый вид, лепиоты. Основные яды, которые в них содержатся - амотоксины , такие же, как в бледной поганке и галерине окамленной, которые относятся к разряду чрезвычайно ядовитых грибов, способных привести к летальному исходу.

По словам Горбацевича, отличить от съедобного зонтика от лепиотов можно главным образом по размерам. Ядовитые двойники вырастают, как правило, небольшими, со шляпкой до 10 см в диаметре. Именно поэтому специалист не рекомендовал собирать чешуйчатые грибы маленьких размеров - во избежание ошибки.

Если вы не являетесь уверенным и опытным грибником и сомневаетесь в том, к какому виду относится найденный вами гриб, его лучше не брать. Во избежание отравлений, собирать лучше лишь те грибы, в съедобности которых у вас нет сомнений.

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