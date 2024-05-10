"Ничего необычного" — Очевидцы сняли на видео лося, который плыл в самом центре Орши

🎥 Видео

Опубликовано: 10.05.2024 14:40 , Обновлено: 10.05.2024

В Сети появилось видео, как средь бела дня в Орше лось решил искупаться в местной реке. Очевидцы сняли, как животное медленно и аккуратно плывёт в самом центре города. Многие пользователи TikTok не поверили, а кто-то и вовсе писал, что для Орши это нормально. Другие белорусы шутили, что животное "открыло купальный сезон" и "перепутало с Крещением".

Ранее Telegraf.news писал, что житель южной Калифорнии поделился роликом, на котором видно, как целая семья медведей пришла во двор, чтобы искупаться в бассейне. Автор публикации отметил, что в этом районе подобное является обычным делом, однако столь маленьких детёнышей он раньше не видел.

«Мимишность зашкаливает» — Американец снял на видео целую семью медведей у себя в бассейне