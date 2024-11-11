У этой хитрой загадки два правильных ответа? Определите, сколько ног под столом

Опубликовано: 11.11.2024 09:13 , Обновлено: 11.11.2024

На первый взгляд это головоломка кажется очень простой. Проблема возникает только тогда, когда мы пытаемся представить себе всю ситуацию. Количество ножек под столом совсем не очевидно. Эта задача разделила мнения интернет-пользователей. Но кажется, правильных ответов, как минимум, два. Как вы решите ее?

Представьте ситуацию, что за столом сидят:

бабушка;

две мамы;

две дочери;

внучка.

Вопрос такой: сколько ног под столом?

Ответы были самые разные: 6, 10, 12, 16 или 22. Причина таких расхождений, очевидно, кроется в трактовке вопроса. Не стоит забывать, что у стола тоже есть “ноги”.

Подсказка

Стоит отметить, что одна мать может быть одновременно и бабушкой, а другая - дочерью. Аналогично, внучка также является чьей-то дочерью.

Еще одна проблема заключается в том, что дамы за столом, вероятно, сидят на стульях, у которых тоже есть ноги.

Правильный ответ

[scryt_b title=“Чтобы увидеть его, нужно нажать здесь”]

За столом, скорее всего, сидят всего три женщины.

Первая — это и мать, и бабушка. Вторая женщина - дочь и мать. А третья женщина - дочь и внучка одновременно.

Итак, женщин три, и у каждой из них по две ноги. Таким образом, у нас есть шесть человеческих ног и еще четыре “ноги” стола. Итого 10.

Если добавить еще по четыре ножки от каждого из трех стульев, то получится 22.

Конечно, это не единственный возможный ответ. Как мы уже говорили, многое в этой головоломке зависит от интерпретации. У стульев может быть три ножки, а внучка может сидеть на коленях у бабушки.

[/scryt_b]

Не стесняйтесь пересылать ссылку на эту загадку своим друзьям. Будет интересно посмотреть, сколько ног они насчитают под столом.

Ранее Telegraf.news публиковал интересный IQ-тест. Говорят, что только очень умные люди могут определить, кто настоящий отец ребенка на картинке всего за 5 секунд. Это утверждение вызывает интерес и желание проверить свои аналитические способности.

IQ-тест для самых наблюдательных. Определите, кто настоящий отец ребенка