"Ни в коем случае" - На "АТЛАНТе" рассказали, чем нельзя мыть холодильник. Какой "легкий раствор" подойдет?

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Опубликовано: 06.07.2025 16:01 , Обновлено: 05.08.2025

Крошки и подтеки, следы от посуды и неприятные запахи в холодильнике — все это знакомо, наверное, каждому белорусу. Многие в борьбе за чистоту разводят мыльные и уксусные растворы, используют соду или бытовую химию, развешивают в холодильнике ароматизаторы и поглотители. Но, оказывается, это может быть вредно для здоровья человека и бытового прибора. Специалисты завода "АТЛАНТ" рассказали Telegraf.news, чем безопаснее всего мыть полки и углы холодильника. А что категорически нельзя делать?

Как правильно мыть холодильник?

На заводе считают, что “многие неправильно” ухаживают за домашней бытовой техникой. Чем же, по словам специалистов, нужно очищать внутреннюю поверхность холодильника?

“Все зависит от степени загрязненности. Но даже если ситуация крайне запущена, нельзя мыть холодильник абразивами и другими порошковыми средствами”, - первым делом предупредила начальник управления маркетинга и организации продаж ЗАО “АТЛАНТ” Валерия Погула.

“Вынимать, вытрясать и ополаскивать контейнеры лучше в ванной, а не раковине — там они лучше поместятся и вымоются”, дала еще один совет она. Так сделать “банные процедуры” для ваших полок будет намного проще и быстрее.

“Лучше всего взять легкий раствор средства для мытья посуды и губку”, - порекомендовала Валерия Погула.

Нельзя мыть холодильник бытовой химией в формате порошка

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Чем бытовая химия вредит холодильнику и здоровью?

В свою очередь начальник отдела продаж ЗАО “АТЛАНТ” Владимир Щетникович призвал “ни в коем случае не мыть полки в холодильнике антижиром для варочных поверхностей и другой “тяжелой химией”.

“Она соприкасается с пластмассой, после чего последняя теряет свои физико-механические свойства”, - объяснил представитель завода-производителя.

И обратил внимание на “отличную способность” пластика впитывать канцерогены и другие вредные вещества из бытовой химии: “А ведь в холодильнике хранятся продукты”.

Специалисты белорусского завода “АТЛАНТ” считают, что в идеале “лучше не запускать” бытовую технику.

“А если что-то вымазалось - сразу протереть тряпочкой”, - дали заключительное безопасное напутствие белорусам эксперты.

Ранее Telegraf.news писал о том, что содержать холодильник в чистоте — задача, требующая постоянных усилий. Этот огромный бытовой предмет вмещает в себя множество продуктов с разной степенью свежести. Зачастую понять источник неприятного запаха непросто. Некоторые белорусы борются с ним уксусом, содой, лимонной кислотой и нашатырем. Другие покупают различные девайсы: губки, поглотители и нейтрализаторы. Но насколько они рабочие и что все-таки полезнее для человека и техники? Журналисты Telegraf.news узнали это у сотрудников минского завода “АТЛАНТ”.

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