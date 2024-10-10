«Ни одна пернатая не пострадала» - На белорусской фабрике показали, как делают «Птичье молоко»

🎥 Видео

Опубликовано: 10.10.2024 16:21 , Обновлено: 10.10.2024

Знаете ли вы, как готовят конфеты "Птичье молоко"? Если вы считали, что популярное лакомство лакомство имеет хоть какое-то отношение к пернатым, следующее видео вас разочарует - ни на одном из этапов производства птицы не задействованы. Белорусская кондитерская фабрика "Спартак" решила наглядно это продемонстрировать.

Компания разместила видео со всеми этапами производства у себя на страничке в Instagram, особо подчеркнув, что “ни одна птичка не пострадала” при приготовлении суфле. Молоко в составе, действительно, присутствует, но вовсе не птичье.

На самом деле, для создания известной конфеты нужно не так уж и много компонентов. Вначале в специальной машине смешивается агар-агар и сахар, затем добавляется белок и тщательно взбивается до пышной пены. К нему также добавляется ванилин, сливочное масло и сгущенное молоко. После взбивания эту смесь распределяют по специальным формам, охлаждают, разрезают, а на финальном этапе - покрывают шоколадом.

[info_b]Кстати, рецепт оригинального молочного суфле на сгущенном молоке, желатине и сахарном сиропе изобрел владелец польской фабрики, основоположник династии кондитеров Ян Ведель. Выбор названия для конфет он сам объяснял отсылкой к известной русской пословице: “Всё есть у богатого, а птичьего молока нет”, намекая на оригинальность и необычность придуманного им лакомства.[/info_b]

Судя по комментариям, загадка названия конфет многим не даёт покоя.

“Всю жизнь думал, что там птичек доят,” - прокомментировал один из зрителей видео с фабрики.

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