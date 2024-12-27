"Ни один город не повторит" — Гомельские новогодние автобусы вызвали жаркие споры у белорусов. Причем здесь ГАИ?

🎥 Видео

Опубликовано: 27.12.2024 15:13 , Обновлено: 27.12.2024

Белорусы поделились в TikTok несколькими роликами из Гомеля, на которых видно едущие по городу новогодние автобусы, украшенные светящимися гирляндами, наклейками и инсталляциями. Видео вызвали не только восхищения, но и дискуссию среди зрителей. Что не поделили и почему вспомнили про ГАИ?

Многие зрители оценили праздничный вид автобусов и отметили, что это “поднимает настроение”. Однако возникла и дискуссия насчет того, могут ли украсить транспорт подобным образом в других областных центрах.

“Шикарно ? ни один город такое не повторяет, может быть Минск, но точно не остальные ?☝️” — написал один из пользователей в комментариях. Ему начали отвечать другие белорусы.

“В Минске тоже украшают автобусы и троллейбусы”, - написал кто-то. “Да, но чтобы прям так ярко - вряд ли”, — ответил первый комментатор.

“В Гродно так же украшают общественный транспорт”, — рассказал еще один человек. На что ему заявили, что “так, как в Гомеле, в Гродно не украшают никогда”.

“В чем проблема проявляется? Было бы желание”, — выразил мнение третий человек и получил в ответ: “Видимо в других городах как раз таки нет желания ? Только Гомель и плюс-минус Минск”.

Другой ролик со светящимся общественным транспортом из Гомеля собрал немного другие вопросы.

Зрители обратили внимание на то, что “по ПДД так нельзя, это штраф”. И вспомнили недавний случай, когда водителя легкового автомобиля наказали “административкой” за то, что обмотал сваю машину гирляндой.

Напомним, в соцсетях разлетелось видео “рождественского” Mercedes-Benz Geländewagen, рассекающего по ночным улицам Минска. Его владелец решил придать своему авто праздничный вид и украсил его новогодними гирляндами. Эффектный внедорожник заметили не только другие автомобилисты и интернет-пользователи, но и сотрудники столичной Госавтоинспекции.

«Начиналось так красиво» — Минчанин украсил авто новогодними гирляндами. Как отреагировали в ГАИ?