"Невозможно решить!" — Эта задача начальной школы возмутила пользователей Сети. В чём дело?

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Опубликовано: 17.05.2024 11:55 , Обновлено: 17.05.2024

Если вы любите математические головоломки, вам обязательно нужно попробовать решить эту задачу для начальной школы. Она вызвала фурор в сети после того, как одна мама выложила его на Reddit. Взрослые интернет-пользователи долго думали над решением. Некоторые из них в ярости, потому что утверждают, что это упражнение «невозможно решить». Проверьте, сможете ли вы это сделать.

Домашнее задание по математике потрясло пользователей Сети после того, как анонимная мама поделилась им с пользователями на Reddit. Это не первая головоломка такого рода, но на этот раз задание для начальной школы очень необычное.

Ответ на него не однозначен, поэтому многие взрослые, решившие порыться в поисках решения, сдались уже через несколько минут. Действительно ли эта задача настолько сложна, что ее невозможно решить? Вы можете узнать это сами.

Интернет-пользователи сразу же отметили, что на первый взгляд она кажется нелогичной. Чтобы понять это, достаточно прочитать описание.

Задача звучит так: «Неделя состоит из семи дней. В феврале 42 дня. Сколько раз все дни недели повторятся в феврале?».

Учитель также дал четыре варианта ответа:

A - 5 раз;

B - 4 раза;

C - 6 раз;

D - 30 раз.

Правильных ответа два?

Чтобы решить математическую задачу так, как хотелось бы автору, нужно предположить, что в феврале не 28 дней (или 29 в високосные годы), а 42. Если это так, то достаточно разделить 42 на 7, и правильным ответом будет C (именно на это ставит большинство интернет-пользователей на Reddit).

Если же вы хотите, чтобы задача звучала логично, и поэтому решите поменять дни в феврале с 42 на 28, то правильным решением придется считать ответ B, то есть 4 раза.

Ранее Telegraf.news публиковал задачу, которая вызывает затруднения даже у тех, кто хорошо учился в школе. До 94 % пользователей испытывают трудности с ее решением. Посмотрите на задание ниже и попробуйте решить его за ограниченное время. У вас есть всего 10 секунд.

Лишь 6% пользователей Сети могут быстро решить эту простую задачу. А вы входите в их число?