Лишь 6% пользователей Сети могут быстро решить эту простую задачу. А вы входите в их число?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 15.05.2024 13:20 , Обновлено: 15.05.2024

Решение математических головоломок - это не только эффективная тренировка для ума, но и увлекательная форма игры. Такие задания стимулируют развитие творческих способностей, логического мышления и навыков решения задач. Сегодняшняя головоломка - вызов как для детей, так и для взрослых. Готовы ли вы решить ее? Удачи!

Эта задача вызывает затруднения даже у тех, кто хорошо учился в школе. До 94 % пользователей испытывают трудности с ее решением. Посмотрите на задание ниже и попробуйте решить его за ограниченное время. У вас есть всего 10 секунд. Готовы? Поехали!

1 + 2 x 3 + 12 : 2 + 3 = ?

Правильное решение

Вам удалось решить задачу? Если да, то поздравляем! Если вы не справились с этим упражнением, ничего страшного. Возможно, вы просто устали? Помните, что на работоспособность влияет множество факторов, в том числе стресс и усталость. Правильное решение вы найдете ниже.

[scryt_b title=“Чтобы увидеть ответ, нажмите здесь”]

По математическим правилам, сначала нужно выполнить деление и умножение. И только затем приступать к сложению.

1+2×3+12÷2+3 = ?

1+6+12÷2+3 = ?

1 + 6 + 6 + 3 = 16

[/scryt_b]

Ранее Telegraf. news предлагал найти часы, которые отличаются от остальных. Большинство людей не могут найти их за короткий срок.

У 90% взрослых возникают проблемы с этой простой задачей. Справитесь ли вы?