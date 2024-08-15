"Неужели такое может быть?" - Белоруска показала состояние санузла областного роддома в Минске. Что ответило руководство?

🎥 Видео

Опубликовано: 15.08.2024 15:18 , Обновлено: 15.08.2024

Белоруска опубликовала в TikTok ролик, где показала ванную комнату и туалет в одном из минских роддомов. Со слов девушки, пользоваться душем невозможно, а из раковины в туалете течет только холодная вода. Проблему прокомментировали в руководстве роддома.

На видео автор рассказала, что в душевой отсутствует лейка со шлангом, а также часть смесителя. “Короче, в душ ходить невозможно, понятное дело, потому что ничего нет”, - сказала девушка.

В туалете - унитаз и раковина. В последней, со слов автора ролика, течет только холодная вода. “Берешь бутылку - подмываешься”, - рассказала о гигиенических процедурах белоруска.

“Это второй гинекологический корпус областного роддома. Как такое возможно?? Это условия для девушек после операции”, - подписала видео она. Судя по всему, речь о Клиническом родильном доме Минской области.

“Это точно действующий областной роддом?” - не поверила комментаторша. Ей ответили, что да.

“Была там четыре года назад, все было точно так же, только был душ”, - рассказала другая пользовательница TikTok.

“Это не мелочь. Это издевательство. Надо уважать себя”, - заявила третья.

“Я прямо сейчас выезжаю из этих апартаментов. Пять дней по системе “Остаться в живых”, - написала четвертая.

Кстати, в одной из веток комментариев девушка написала, что “министр здравоохранения приехал сегодня утром, сейчас все исправят”.

“Неужели такое может быть в 2024 году?” - удивилась комментаторша.

“Я лежала в акушерском отделении и в отделении новорожденных, там ремонт уже сделан, все красиво и комфортно. Видимо, до гинекологии еще не дошли”, - поделилась опытом пользовательница.

О ремонте сказала и другая комментаторша: “На днях была, там же ремонт идет. Все поочередно исправят. Педиатрический корпус достраивают и роддом сам уже обновили”.

Что ответило руководство роддома

Заместитель главного врача по медицинской части учреждения Ольга Шапетько в комментарии госгазете “Минская правда” подтвердила, что “на данный момент в роддоме ведутся широкомасштабные ремонтные работы”. По словам заместителя главврача, отремонтировали фасады роддома, предродовую родильного блока, гинекологический приемный покой, меняют лифты.

“Женщина, которая опубликовала видеоролик, лежала во втором гинекологическом корпусе, где мы выполняли сантехнические работы. Начали с замены водопроводных труб, питающих корпус холодной и горячей водой. Это происходило максимально быстро, в течение месяца”, - заверила Шапетько.

Поэтому, продолжила она, планово отключили горячую и холодную воду, а также подготовили запасы питьевой и технической воды в отделениях. В этот период пациенткам палаты, где лежала опубликовавшая ролик девушка, нужно было ходить мыться в общую душевую комнату на этаже.

Ранее Telegraf.news сообщал, что минчанка показала в TikTok платную палату в роддоме 3-й городской клинической больницы столицы. По словам автора ролика, пребывание в такой палате стоит 85 белорусских рублей в сутки. Некоторые пользователи TikTok задались вопросом, за что роженицы должны платить немалые деньги.

«Что здесь на 85 рублей?» — Белоруска показала платную палату в минском роддоме. У людей возникли вопросы