«Нереально огромная» - В центре Минска заметили очередь из десятков человек. За чем стояли несколько часов?

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Опубликовано: 04.12.2024 19:14 , Обновлено: 04.12.2024

В TikTok опубликовали ролик, в котором показали "нереально огромную" очередь вечером 3 декабря в центре Минска. Как оказалось, люди стояли не за товаром и не за валютой, а чтобы бесплатно покататься на коньках.

“И не просто очередь, а нереально огромная очередь … Попробуйте просто сосчитать количество людей”, - предложил автор видео. Но это непростая задача: судя по кадрам, в очереди стояло несколько десятков человек.

По словам автор ролика, люди стояли с 17 часов, а сеансы шли почти до 23. К слову, бесплатно покататься на коньках в тот вечер предложил мобильный оператор life:) в честь своего дня рождения. Увы, но такую акцию объявили только на 3 декабря.

“Я, наверное, лучше заплачу, чем такую очередь стоять”, - написала одна комментаторша.

“Люди не понимают цены своего времени”, - считает другой.

“И они еще смеются с пенсионеров в магазине”, - продолжил третий.

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Но кто-то заметил и позитивное в таком досуге: “Молодцы, пусть лучше так проводят время”.

“Это просто ужас, стояли там три часа, так и не попали, поначалу было все хорошо, но потом начали люди выходить из толпы и идти без очереди! Некоторые вообще залезли через забор”, - пожаловалась пользовательница TikTok.

Еще один юзер утверждал в комментариях, что экономия денег “того не стоит”. “Никто не подумал о том, что очередь не только из тех, кто хочет на каток. Но и после катка нужно отстоять час, чтобы сдать коньки”, - рассказал он.