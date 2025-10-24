Немецкий производитель спецтехники решил заработать на скандальной краже из Лувра. Как?

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Опубликовано: 24.10.2025 10:39 , Обновлено: 24.10.2025

Немецкая компания Böcker попыталась заработать на недавней скандальной краже драгоценностей из Лувра. Производитель решил использовать в своей рекламной компании одну из фотографий с места преступления, на которой изображен мобильный кран у здания музея.

Оказалось, что именно компания Böcker является производителей того мобильного крана, с помощью которого преступники и совершили своё дерзкое преступление, проникнув в Лувр через балкон.

После того, как кадры с места преступления разлетелись по мировым СМИ, на эту деталь обратил внимание глава компании Александр Бёкер. Он и его жена задумались, “как её можно было бы использовать с юмором”. “Даже профессиональные преступники полагаются на лучшее снаряжение”, — заявил Бёкер в интервью немецкому порталу WDR.

Впрочем, к самой краже из Лувра компания не имеет никакого отношения, заверил её руководитель. По информации немецкого портала Stern, несколько лет назад компания Böcker продала выдвижную подъёмную платформу французской компании, сдающей в аренду подобное оборудование. По данным французского AFP, преступники притворились, что хотят арендовать подъёмник, но в итоге попросту похитили его. Французская компания - владелец подъёмника официально заявила о его краже ещё на прошлой неделе.

В результате кадры с места преступления компания решила использовать в своей рекламной компании, выложив одну из фотографий на официальной странице Böcker в Instagram с лаконичной подписью:

“Когда нужно сделать всё быстро: компания Böcker доставит ваши сокровища весом до 400 кг со скоростью 42 метра в минуту – совершенно бесшумно, благодаря электродвигателю на 230 В”.

Несмотря на то, что некоторые эксперты по рекламе выразили мнение, что подобная реклама может нанести вред репутации компании, по крайней мере, в глазах французов, поскольку “балансирует на грани”, сам Бёкер заявил, что пока получал в основном положительные отклики на свой рекламный слоган.

Напомним, в минувшие выходные неизвестные преступники поднялись на подъёмнике в здание знаменитого музея и с помощью отрезного круга вскрыли две витрины, похитив восемь бесценных королевских драгоценностей. Вся операция заняла менее десяти минут. Преступники скрылись на скутерах. Парижская прокуратура оценивает стоимость похищенного в 88 миллионов евро.

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