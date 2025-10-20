"Хитроумное" и "зрелищное" ограбление Лувра удивило весь мир

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Опубликовано: 20.10.2025 11:15 , Обновлено: 20.10.2025

В воскресенье, 19 октября, в парижском Лувре, где хранятся шедевры мирового искусства, а также королевские драгоценности, произошло ограбление. По сообщениям СМИ, было украдено порядка десятка предметов, но больше всего поразило то, как именно было организовано ограбление, занявшее в общей сложности около семь минут. "Хитроумное" и "зрелищное" - такими эпитетами наградили его журналисты.

По данным Министерства культуры Франции, ограбление произошло в воскресенье утром: из галереи «Аполлон» были украдены восемь бесценных драгоценностей, включая тиару императрицы Евгении (супруги Наполеона III), украшенную 2000 бриллиантами, и два ожерелья. Кроме того, преступники попытались вынести из музея также корону императрицы Евгении, но либо потеряли, либо намеренно бросили её во время побега.













Самым поразительным оказался метод, которым преступники решили проникнуть в музей. Для этого они решили использовать выдвижную лестницу на спецгрузовике, подобную той, которую используют спасатели во время тушения пожаров на высотных зданиях - не самый непримечательный транспорт. Используя подъёмник, злоумышленники проникли в Лувр через балконное окно, а затем с помощью резака взломали стеклянную витрину, чтобы извлечь из неё драгоценности.

Газета Le Parisien сообщила, что в налёте на Лувр участвовали как минимум двое - злоумышленники были одеты в светоотражающие жилеты, очевидно маскируясь под рабочих. Преступники позаботились о том, чтобы создать видимость проведения каких-то работ - установили сигнальные конусы вокруг подъёмника.

Тем не менее, по данным Le Parisien, один из прохожих всё же посчитал поведение мужчин подозрительным и сообщил в полицию. По информации СМИ, с места преступления лжерабочие скрылись на скутерах. Вся операция заняла, по данным Министерства внутренних дел, всего семь минут.

Le Parisien назвало преступление “хитроумным и зрелищным”, поскольку оно произошла прямо под носом у охранников Лувра и на глазах у примерно десяти ошеломленных посетителей.

Другая французская газета, Le Monde назвала ограбление “поразительно эффективным”, упрекнув французские власти в непростительных пробелах в системе безопасности крупнейшего музея мира, которые позволили преступникам совершить его “беспрецедентное” ограбление средь бела дня “с пугающей легкостью”.

Президент Франции Эммануэль Макрон уже пообещал французам, что драгоценности, украденные из Лувра, будут найдены, а виновные в дерзком нападении предстанут перед судом.